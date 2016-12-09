Il rock ‘Superstite’ dei Ninfea a Reggio Calabria

Aperte le prenotazioni per lo spettacolo di dicembre del power trio alla Gilda degli Artisti

Pronti per la potenza del suono ed i testi graffianti dei Ninfea, pronti a portare alla Gilda degli Artisti uno spettacolo molto intenso.

In attività dal 2001, offrono un repertorio maturato negli anni intorno al gusto rock e un richiamo diretto al grunge. Anni di musica dal vivo che li hanno visti condividere il palco con artisti come Marlene Kuntz, Zen Circus, Ronin, Marla Singer, RumoreRosa, U’Papun, Andrea Braido e Ricky Portera.

E adesso sono pronti a presentare anche nello storico palco reggino della Gilda degli Artisti il loro ultimo album: “Superstite”.

Il dicembre reggino quindi si impreziosisce di una firma graffiata e unica grazie alla GIlda che conferma l’attenzione verso la musica dal vivo a cui è dedicata una intera settimana di attività.

Sul sito www.gildaartisti.org è stata allestita una pagina dedicata all’evento con la possibilità di accedere ad una selezione di brani e poter prenotare la partecipazione.