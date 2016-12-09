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Il rock ‘Superstite’ dei Ninfea a Reggio Calabria

Aperte le prenotazioni per il concerto dei Ninfea alla Gilda degli Artisti di Reggio Calabria: il power trio rock presenta il nuovo album Superstite

09 Dicembre 2016 - 09:41 | di Vincenzo Comi

I Ninfea, power trio rock, presentano l'album Superstite alla Gilda degli Artisti

Aperte le prenotazioni per lo spettacolo di dicembre del power trio alla Gilda degli Artisti

Pronti per la potenza del suono ed i testi graffianti dei Ninfea, pronti a portare alla Gilda degli Artisti uno spettacolo molto intenso.

In attività dal 2001, offrono un repertorio maturato negli anni intorno al gusto rock e un richiamo diretto al grunge. Anni di musica dal vivo che li hanno visti condividere il palco con artisti come Marlene Kuntz, Zen Circus, Ronin, Marla Singer, RumoreRosa, U’Papun, Andrea Braido e Ricky Portera.
E adesso sono pronti a presentare anche nello storico palco reggino della Gilda degli Artisti il loro ultimo album: “Superstite”.

Il dicembre reggino quindi si impreziosisce di una firma graffiata e unica grazie alla GIlda che conferma l’attenzione verso la musica dal vivo a cui è dedicata una intera settimana di attività.

Sul sito www.gildaartisti.org è stata allestita una pagina dedicata all’evento con la possibilità di accedere ad una selezione di brani e poter prenotare la partecipazione.

Immagine collegata al concerto dei Ninfea alla Gilda degli Artisti di Reggio Calabria

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