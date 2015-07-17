RockOn Festival: i Syndrome apriranno il concerto di Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi
Il 3 agosto a Martirano Lombardo la festa per i dieci anni del RockOn: sul palco Stef Burns con Stu Hamm, apre la band The Syndrome. Ingresso gratuito
17 Luglio 2015 - 12:41 | di Vincenzo Comi
“Ragazzi è arrivato il momento di parlare di quella che sarà la opening band della X edizione dell’ Evento RockOn!!! Le nostre strade si sono già incontrate qualche anno fa, in occasione dell’unico contest che abbiamo organizzato: RockOn “On the road”. All’epoca ricevemmo 83 richieste di iscrizioni e su 83 band, ne scegliemmo 21, tra queste c’erano proprio i “nostri uomini”. Band dotata di un grandissimo senso ritmico, era certamente una tra le più talentuose ed originali di tutto il contest. Nel corso degli anni li abbiamo seguiti, apprezzandone l’evoluzione stilistica ed una maturità artistica che li ha portati a fare il salto di qualità in brevissimo tempo. Siamo quindi onorati di presentarvi l’Energia e il Talento dei The Syndrome!!!“
Sono le parole degli organizzatori dell’evento, in esclusiva regionale, che si terrà il 3 agosto a partire dalle ore 21:00 (ingresso gratuito) a Martirano Lombardo (CZ) “RockOn 2015“. Parole di stima ed apprezzamento nei confronti dell’ormai conosciutissima band The Syndrome che già nel mese di giugno ha aperto il concerto dei “Verdena” a Marina di Camerota.
Il decimo anniversario con Stef Burns e Stu Hamm
In occasione della festa per il X anniversario dell’evento RockOn, a distanza di dieci anni dal primo evento datato 3 agosto 2006, l’organizzazione rende noto di far ritornare una vecchia conoscenza: Mr. Stef Burns con la sua Band composta dal fedelissimo batterista Mr. Juan Van Emmerloot ed uno tra i migliori bassisti al mondo Mr Stu Hamm che non ha certamente bisogno di presentazioni!
Per la la festa del 3 agosto l’organizzazione si è rivolta al passato, ma come sempre con uno sguardo orientato al futuro cercando di offrire uno spettacolo di qualità!
Il nuovo disco Roots & Wings
Durante il live, verrà presentato il nuovo disco “Roots & Wings“, oltre agli immancabili brani storici del rock!
Per il momento va bene così…Presto ci saranno tante altre novità! Stay tuned m/
RockOn 2015 – Edizione X – STEF BURNS LEAGUE ft. STU HAMM: ROOTS & WINGS SUMMER TOUR 2015 – Opening Band: The Syndrome
INGRESSO GRATUITO – MARTIRANO LOMBARDO CZ – 3 AGOSTO 2015 ore 21:00 – EVENTO IN ESLUSIVA REGIONALE
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