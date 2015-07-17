RockOn Festival: i Syndrome apriranno il concerto di Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi

“Ragazzi è arrivato il momento di parlare di quella che sarà la opening band della X edizione dell’ Evento RockOn!!! Le nostre strade si sono già incontrate qualche anno fa, in occasione dell’unico contest che abbiamo organizzato: RockOn “On the road”. All’epoca ricevemmo 83 richieste di iscrizioni e su 83 band, ne scegliemmo 21, tra queste c’erano proprio i “nostri uomini”. Band dotata di un grandissimo senso ritmico, era certamente una tra le più talentuose ed originali di tutto il contest. Nel corso degli anni li abbiamo seguiti, apprezzandone l’evoluzione stilistica ed una maturità artistica che li ha portati a fare il salto di qualità in brevissimo tempo. Siamo quindi onorati di presentarvi l’Energia e il Talento dei The Syndrome!!!“