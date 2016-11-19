Il pittore reggino Alessandro Allegra inserito nel catalogo d’Arte Contemporanea dell’Editoriale Giorgio Mondadori

Tra gli artisti che hanno superato la selezione per il Catalogo d’Arte Contemporanea n°52 per il 2017 della Giorgio Mondadori editrice vi è il pittore reggino Alessandro Allegra, inserito all’interno del CAM con una biografia e la riproduzione a colori, a tutta pagina, di un quadro in acrilico di cm. 120 x100 avente come soggetto un “Raf Vallone avanti negli anni”omaggio dell’artista all’attore conterraneo da tempo scomparso.

Nella cornice della Basilica dei Santi Quattro Coronati al Celio in Roma, la presentazione ufficiale del Catalogo d’Arte Contemporanea 2017 n°52 dell’editoriale Giorgio Mondadori, riferimento indispensabile per gli appassionati d’arte, i collezionisti e le gallerie, alla presenza del responsabile Carlo Motta e di Giammarco Puntelli del comitato critica.

E’ il catalogo più seguito e più di lunga vita nel panorama dell’arte contemporanea a partire dal 1962, nato come Bolaffi e oggi confluito nella Giorgio Mondadori editrice. Riunisce gli artisti più rappresentativi e di rilievo dal ‘900 ai giorni nostri con oltre 1600 illustrazioni in b/n e a colori.