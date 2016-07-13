Slitta la presentazione dell’album di Chiara e Martina

Lo staff delle gemelle Chiara e Martina Scarpari ha reso nota questa mattina la notizia del rinvio, per ragioni tecniche, dell’evento promozionale in programma per domani, 14 luglio 2016, alla Discoteca Laziale di Roma.

L’evento, organizzato con la collaborazione di Rai, Zelda Music Production e Self Distribution, avrebbe visto il debutto nella Capitale dell’album “Una Storia Importante”, un debutto che però è solo rimandato. Gli organizzatori hanno fatto sapere che la manifestazione sarà posticipata a mercoledì 20 luglio 2016 e resteranno invariati il luogo e l’ora.

Appuntamento dunque rinviato a mercoledì prossimo, alle 18.00, alla Discoteca Laziale di Roma, per conoscere da vicino il primo album delle gemelle prodigio Chiara e Martina e per interagire con autorevoli interpreti dell’industria discografica come il M° Vince Tempera, il M° Christian Cosentino e altri influenti rappresentanti di Rai, Self e Zelda Music.

La manifestazione sarà aperta a fan e giornalisti e sarà possibile acquistare una copia dell’album negli stand che verranno allestiti sul posto.