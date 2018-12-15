Uno spettacolo nello spettacolo quello andato in scena al PalaCalafiore in occasione della kermesse “Coni Sport Awards” organizzata dal Coni point di Reggio Calabria. Ben 27 federazioni partecipanti, oltre 1000 atleti premiati.

Tra i grandi ospiti della seconda edizione il pluridecorato Massimiliano Rosolino che, ai microfoni di City Now ha dichiarato: “E’ sempre un piacere venire da queste parti, mi entusiasma e non poco vedere questo straordinario palazzetto gremito, con la partecipazione di tutte queste Federazioni.

E’ vero che nella mia carriera ho vinto molto, i riconoscimenti che preferisco sono quelli dentro l’arena, le vittorie conquistate con il sacrificio ed il sudore, però è molto importante a conclusione di una stagione unire le federazioni così come ha pensato di fare il comitato provinciale, è bello creare pure una sana competizione.

Per essere un campione, oltre a vincere, è fondamentale dare il massimo, poi alla fine qualcuno sale sul gradino più alto del podio. Bisogna sempre provarci, avere forza di volontà, determinazione”.