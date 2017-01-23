Rossanese-settore giovanissimi: un anno di successi

E’ un anno pieno di soddisfazioni per la Rossanese.

Oltre al primo posto in classifica, i rossoblu si godono anche i frutti del settore giovanile.

Infatti, settimana scorsa, si è concluso il campionato di Calcio a 5 provinciale che ha visto come protagonisti la categoria dei Giovanissimi. I baby bizantini si sono piazzati terzi nel loro girone, rendendo felice la società.

A tal proposito è intervenuto il direttore sportivo Enzo Rago: “Uno dei massimi obiettivi della società è quello di gettare le basi anche per il futuro. Il nostro è un progetto che guarda anche al domani e i Giovanissimi ne sono la prova. I miei ringraziamenti, per la loro stagione appena conclusa, vanno all’allenatore Giuseppe Lavia, ai dirigenti, ai ragazzi, alle loro famiglie e soprattutto ad Anna Maria Buntoiu, che con passione e abnegazione ha gestito, insieme al vicepresidente del sodalizio Rossoblu Gianbattista Acri, il settore giovanile”.

Proprio Anna Maria Buntoiu ci ha tenuto a riservare un plauso speciale ai baby rossoblu: “Sono dei ragazzi meravigliosi che hanno dato tutto per i nostri colori. Questo terzo posto è un piazzamento importante perché non bisogna dimenticare che per noi è il primo anno e abbiamo voglia di crescere come lo sta facendo la prima squadra. Ripeto, sono contentissima e sono certa che i Giovanissimi, che si sono misurati in questo campionato provinciale di Calcio a 5, saranno il futuro della Rossanese”.