Rossanese-settore giovanissimi: un anno di successi
I Giovanissimi della Rossanese chiudono al terzo posto il campionato provinciale di calcio a 5: soddisfatti il ds Rago e la dirigente Buntoiu
23 Gennaio 2017 - 16:23 | di Redazione
E’ un anno pieno di soddisfazioni per la Rossanese.
Oltre al primo posto in classifica, i rossoblu si godono anche i frutti del settore giovanile.
Infatti, settimana scorsa, si è concluso il campionato di Calcio a 5 provinciale che ha visto come protagonisti la categoria dei Giovanissimi. I baby bizantini si sono piazzati terzi nel loro girone, rendendo felice la società.
A tal proposito è intervenuto il direttore sportivo Enzo Rago: “Uno dei massimi obiettivi della società è quello di gettare le basi anche per il futuro. Il nostro è un progetto che guarda anche al domani e i Giovanissimi ne sono la prova. I miei ringraziamenti, per la loro stagione appena conclusa, vanno all’allenatore Giuseppe Lavia, ai dirigenti, ai ragazzi, alle loro famiglie e soprattutto ad Anna Maria Buntoiu, che con passione e abnegazione ha gestito, insieme al vicepresidente del sodalizio Rossoblu Gianbattista Acri, il settore giovanile”.
Proprio Anna Maria Buntoiu ci ha tenuto a riservare un plauso speciale ai baby rossoblu: “Sono dei ragazzi meravigliosi che hanno dato tutto per i nostri colori. Questo terzo posto è un piazzamento importante perché non bisogna dimenticare che per noi è il primo anno e abbiamo voglia di crescere come lo sta facendo la prima squadra. Ripeto, sono contentissima e sono certa che i Giovanissimi, che si sono misurati in questo campionato provinciale di Calcio a 5, saranno il futuro della Rossanese”.
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