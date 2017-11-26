Rossano, a Palazzo San Bernardino ‘Il tempo dell’arte’
A Palazzo San Bernardino di Rossano la mostra Il Tempo dell'arte, curata da Luigi Polillo, con le opere di ventuno artisti: aperta fino al 10 dicembre
26 Novembre 2017 - 13:39 | di Eva Curatola
di Daniela Bonanno Conti – Fino al 10 dicembre prossimo presso Palazzo San Bernardino a Rossano in provincia di Cosenza, si svolge la mostra dal titolo: “ il Tempo dell’arte”.
La rassegna è curata da Luigi Polillo ed organizzata grazie al prezioso contributo del Centro Arti Visive, della Provincia di Cosenza, del comune di Rossano e del Mibact. La mostra inizia proprio partendo dalla città di Rossano per spostarsi poi in seguito nelle principali città calabresi.
In mostra, possiamo ammirare le opere di ventuno artisti nazionali e regionali che ci invitano ad intraprendere un viaggio nel loro mondo artistico. Il visitatore si trova così ad ammirare altre dimensioni artistiche, capaci di fargli vivere altre emozioni.
Gli artisti che espongono in questa rassegna sono i seguenti: Fabrizio, Trotta, Loredana Fiammetta Aino, Alberto Adolato, Piera Bilotta, Agostino Tulumello, Gino Veneruso, Laura Zilocchi, Piera Bilotta, Onorio Bravi, Giuliano Collini, Gianni Curto, Elena Dell’Era Lori, Giuseppina Irene Groccia, Patrizia Palitta, Salvatore Pepe, Pino Pingitore, Silvia Piconi, Linda Sofia Randazzo, Antonello Roggio, Gianni Serra, Stefania Spallanzani e Michele Toselli.
La mostra segue i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 fino alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 fino alle 18.00.
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