In un luglio particolarmente critico e sfavorevole in fatto di donazioni di sangue, anche causa dei picchi delle temperature di questi giorni , il Rotary Club Reggio Calabria Sud – Parallelo 38 e Clivia, la primaria azienda reggina, hanno risposto presente all’appello rinnovando la collaborazione nell’ambito della sensibilizzazione alla donazione di sangue.

L’autoemoteca dell’Avis nel piazzale di via Ravagnese

Nel patio interno del piazzale del punto vendita di Via Ravagnese è stata ospitata l’autoemoteca dell’Avis Provinciale di Reggio Calabria pronta ad accogliere quanti hanno voluto donare il sangue; cosi dunque che si è svolta la “Giornata Rotariana per la donazione del Sangue” a Reggio Calabria. Sono state raccolte circa 20 sacche di sangue, rispondendo così in modo concreto all’appello del Servizio Trasfusionale di Reggio Calabria e dell’Avis.

Non è la prima volta che il Rotary Club Reggio Calabria Sud – Parallelo 38 si prodiga per far crescere il numero dei donatori, consapevole delle grandi necessità che vi sono in una provincia come Reggio Calabria.

Le parole dell’Avis comunale e della presidente del Rotary

“ I soci di questo Rotary – ha spiegato l’Avis comunale – si sono sempre contraddistinti con il loro spirito di solidarietà ed altruismo, dimostrando di preoccuparsi e muoversi per il bene della collettività a salvaguardia della vita; compiendo questi altruistici gesti hanno sempre dimostrato di recepire quelli che sono i veri valori dello vita : socializzazione, rispetto degli altri e senso di appartenenza. Appartenenza non soltanto ad un club , ma a tutta una comunità con la quale condividere anche le problematiche e intervenire per trovare insieme una soluzione”. “Desidero porgere un sincero ringraziamento a tutti i componenti del Direttivo, i soci e non per ultimi ai Dott Francesca Stiriti e Nicola Loddo che hanno contribuito – con il loro impegno costante e spirito di abnegazione – alla migliore riuscita delle iniziativa odierna. Così come doveroso è il ringraziamento al consocio Nino Gullì, titolare dell’azienda Clivia, per la grande disponibilità nell’assistenza ai donatori.” – è quanto affermato dalla presidente D’Agostino Tommasina Augusta !

Peppe Giannetto