Il Rotary Club RC Sud promuove ‘Progetto del Cuore’

Screening cardiovascolari e consulenze mediche gratuite nelle parrocchie della città grazie al Rotary Club e alle Infermiere Volontarie

Il Rotary Club Reggio Calabria Sud – Parallelo 38- promuove, in alcune parrocchie situate sul territorio della città di Reggio Calabria, a partire da sabato 22 ottobre 2016 il “Progetto del Cuore”.

L’iniziativa verrà supportata dalla collaborazione delle Infermiere Volontarie dell’Ispettorato di Reggio Calabria ed ha come mission quella di dare la possibilità alle persone meno abbienti, attraverso uno screening per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e consulenze pediatriche, psichiatriche e psicologiche prestate “gratuitamente” da medici specialisti del Club, di accedere a prestazioni specialistiche che in seguito alla progressiva riduzione delle risorse destinate alla sanità pubblica è in costante aumento.

Il Progetto verrà presentato durante la Conferenza Stampa che si terrà giorno 18 ottobre 2016 alle ore 11.00 presso il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana di Reggio Calabria, sita in Via Generale Tommasini, n. 6, in cui il Presidente del Rotary Club Reggio Calabria Sud – Parallelo 38 Dott. Cav. Antonio Enrico Squillace e l’Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie di Reggio Calabria ed i Presidenti dei Comitati della Croce Rossa Italiana di Reggio Calabria illustreranno i dettagli e le date dell’iniziativa.