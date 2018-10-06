La Royal Team Lamezia vista l’immane tragedia che ha colpito la città di Lamezia Terme con la morte di due vite umane (mamma e figlio e la continua ricerca di un secondo figlio) non poteva restare insensibile a tutto ciò. E così, fin dal primo pomeriggio di oggi ha chiesto ed ottenuto il rinvio della gara di esordio di domenica 7 ottobre a Roma contro l’Olimpus. Di ciò la società della Royal ringrazia la Divisione Calcio a 5 subito sensibile alla nostra richiesta ed altrettanto un sentito ringraziamento va alla società dell’Olimpus col suo presidente Andrea Verde per l’immediata disponibilità dimostrata, acconsentendo al rinvio a data da destinarsi.

“È stata una decisione per noi doverosa poiché in questi casi l’aspetto agonistico deve passare in secondo piano – sottolinea il presidente della Royal, Nicola Mazzocca – una scelta fatta col cuore pensando al lutto che ha colpito in primis la famiglia coinvolta, ma anche tutta la città di Lamezia Terme. Per questo manifestiamo il nostro cordoglio alla famiglia colpita da questa tragedia e siamo vicini al suo dolore”.