Royal, è la Virtus Ciampino l’avversario dei Play off

Saranno le laziali della Virtus Ciampino (girone B) le avversarie della Royal nella semifinale play off per la Serie A Elite: gara di andata il 23 aprile al PalaTarquini di Ciampino, ritorno il 30 aprile al PalaSparti. La vittoria odierna del Fasano a Martina per 4-3, consente alla fasanesi il controsorpasso alla Royal (che oggi riposava) in seconda posizione e per loro semifinale contro il Grisignano Vicenza. La vincente di questo incontrerà in finale l’altra vincente di Royal-Ciampino. Finale prevista con andata e ritorno il 7 e 14 maggio.

La Virtus Ciampino, prossima avversaria

CIAMPINO. Nata nel 2012, la società giallorosa della presidente Paola Marcone è al secondo torneo di Serie A. Ottiene i play off da terza classificata con 46 punti in 23 gare, frutto di 14 vittorie e 4 pareggi, mentre 5 sono le sconfitte. Ben 96 i gol fatti e 46 quelli subiti. Ciampino è allenata da David Calabria ed è reduce da 7 risultati utili in campionato: ben sei vittorie di fila ed il pareggio odierno, in casa, 3-3 contro il Nazareth. La bomber della squadra è la 27enne Silvia De Luca con oltre 20 gol.

Dunque un avversario temibile per Royal Team Lamezia, che dal canto suo chiude con 48 punti in 22 gare, grazie a 15 vittorie (una in più se si considera il 3-0 al Catanzaro poi ritiratosi), 3 pareggi e 4 sconfitte; 91 gol fatti e 39 subìti. Bomber della squadra è Sharon Losurdo con 28 gol; quindi 20 Mezzatesta, 13 Ierardi, 9 Linza, 6 Mirafiore, 5 Fragola, 3 Leone, Malato e Bagnato, 2 Pota, chiudono con un gol capitan Marrazzo ed il portiere Liuzzo. Royal che riprenderà gli allenamenti martedì, concentrata per raggiungere l’agognato obiettivo della vigilia.

Arturo Mariani a Lamezia e il libro Nato così

MARIANI. “Le sofferenze non vanno accettate bensì accolte”, lo ha detto Arturo Mariani 22enne atleta romano nato con una sola gamba “ma non per questo non si possono coronare i sogni” ha aggiunto. “La sua presenza a Lamezia nei giorni scorsi – ha sottolineato Giancarlo Nicotera consigliere comunale, organizzatore dell’evento – è una lezione di vita per tutti noi”, compresi per i tanti bambini giudiziosi ed attenti venerdì nella sala consiliare di Nicastro e i tanti studenti dell’IPSSAR Einaudi e del liceo scientifico Galilei sabato mattina.

‘Nato così’, è il titolo del libro scritto proprio da Mariani atleta della Nazionale Amputati, di fatto il diario della sua vita scritto grazie “ad una donna meravigliosa, la mamma, presente agli incontri che non ha tentennato un attimo nel dargli la vita fin dall’ecografia” ha concluso Nicotera nella significativa giornata di venerdì. La Royal presente anche sabato ai suoi incontri, sia con i presidenti Mazzocca e Vetromilo che con alcune calcettiste, gli ha donato una maglia della squadra quale ricordo della sua presenza in città.