Royal Lamezia: Mister Carnuccio si dimette

Il signor Carnuccio ha comunicato alla Royal che rassegna le dimissioni da responsabile tecnico della prima squadra. Un fulmine a ciel sereno per la Royal Team Lamezia che prende atto della decisione del tecnico catanzarese, lo ringrazia per quanto fatto finora e gli augura le migliori fortune.

Seppur spiazzata dalla decisione, la Royal ha una gara delicata ed importante già domenica alla ripresa del campionato. Per cui è ora prioritario per la Royal indirizzare tutte le energie fisiche e mentali esclusivamente alla partita contro il Martina, verso cui la squadra è già concentrata e per la quale ha ripreso a lavorare da martedì. La squadra è stata temporaneamente affidata alla calcettista più esperta Samanta Fragola. La società valuterà con calma nei prossimi giorni le decisioni definitive da prendere.