Royal Lamezia: Mister Carnuccio si dimette
La società ringrazia il tecnico catanzarese e si prepara alla gara con il Martina: squadra temporaneamente affidata a Samanta Fragola
05 Gennaio 2017 - 15:45 | di Federica Geria
Il signor Carnuccio ha comunicato alla Royal che rassegna le dimissioni da responsabile tecnico della prima squadra. Un fulmine a ciel sereno per la Royal Team Lamezia che prende atto della decisione del tecnico catanzarese, lo ringrazia per quanto fatto finora e gli augura le migliori fortune.
Seppur spiazzata dalla decisione, la Royal ha una gara delicata ed importante già domenica alla ripresa del campionato. Per cui è ora prioritario per la Royal indirizzare tutte le energie fisiche e mentali esclusivamente alla partita contro il Martina, verso cui la squadra è già concentrata e per la quale ha ripreso a lavorare da martedì. La squadra è stata temporaneamente affidata alla calcettista più esperta Samanta Fragola. La società valuterà con calma nei prossimi giorni le decisioni definitive da prendere.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie