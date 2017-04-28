Royal Lamezia pronta alla semifinale

Meno-tre: tanti i giorni alla semifinale di ritorno dei play off promozione per la Royal che deve recuperare il 5-2 dell’andata subìto dalla Virtus Ciampino. La squadra dei presidenti Mazzocca e Vetromilo conquisterà la finale se vincerà con tre gol di scarto (disputando in tal caso solo i supplementari), stante il miglior punteggio (essendo finite entrambe terze) a fine regular season delle lametine.

A suonare la carica per riempire il PalaSparti (domenica 30 alle ore 16.30, posticipo di mezz’ora rispetto al solito) è il vice capitano della Royal Anna Leone, alle prese in questa stagione anche con un intervento di menisco ma pronta a trascinare le compagne con grinta e carattere, che certo non le difettano. Tra le veterane della squadra lametina, Leone indica subito la strada: “Bisognerà entrare in campo determinate e concentrate fin dallo spogliatoio. Rispetto per Ciampino che si è confermata una squadra organizzata, ma la vittoria è fattibile: all’andata abbiamo recuperato lo svantaggio da 0-2 entrando subito vogliose di rimontare ad inizio secondo tempo e ce l’abbiamo fatta. Potevamo anche fare di più magari non subendo i successivi due gol che ci hanno tagliato le gambe. Serviva maggiore concentrazione e potevamo accorciare magari segnando qualche altro gol, in modo da alleggerire il passivo per il ritorno. Ma non ci tiriamo indietro ovviamente e puntiamo a ribaltare il risultato”.

La forte calcettista della Royal cerca anche di spiegare cosa è successo dopo aver raggiunto il momentaneo pareggio (2-2) nell’andata a Ciampino: “Sicuramente la stanchezza ha influito, non era facile giocare dopo il lungo viaggio ma non è scusante. Ci teniamo troppo a conquistare la finale, per cui non dobbiamo pensare all’andata ma vogliamo vincere con 3 gol di scarto”. Quindi Leone ripercorre quelli che furono i play off la scorsa stagione, sempre con una squadra romana, la PMB.

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