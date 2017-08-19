Policoro in casa, derby a Cosenza e di nuovo in casa contro la matricola Afragirl prima del turno di riposo (essendo 13 le squadre del girone): questo l’inizio di campionato per la Royal Team Lamezia di mister Ragona nella prossima stagione. Sono infatti stati diramati i calendari dei 4 gironi di Serie A2 femminile, in particolare quello (D) relativo alla Royal Team Lamezia inizierà il 24 settembre e finirà il 29 aprile. Lunga la sosta natalizia: dopo l’ultima gara del girone di andata (17 dicembre), si riprenderà poi a giocare il 21 gennaio del nuovo anno. Dalla Serie A2 femminile saranno promosse in Serie A complessivamente 5 squadre; mentre ne retrocederanno nei campionati regionali complessivamente 10. Modalità di promozione e retrocessione saranno rese note successivamente dalla Divisione Calcio a 5.

Le parole del presidente Mazzocca

MAZZOCCA. Per le prime impressioni sul calendario della Royal ecco il presidente Nicola Mazzocca, alla sua quinta stagione (terza in Serie A) alla guida della squadra di calcio a 5 femminile:“Prima o poi bisognerà affrontarle tutte, noi esordiremo in casa col Policoro che è una squadra rispettabile e, seppur non mi piace parlare di inizio agevole, sicuramente sulla carta è una partita abbordabile. Quindi subito alla prima trasferta ecco il derby a Cosenza: sarà una gara dura poiché loro hanno mantenuto quasi tutta la rosa della scorsa stagione e quindi con un anno di esperienza in più. Tra l’altro si sono salvate in modo brillante per cui quest’anno dovrebbero fare ancora meglio e quindi per noi non sarà semplice. Prima del riposo, alla terza giornata ospiteremo l’Afragirl Somma Vesuviana, squadra neopromossa che sicuramente avrà molto entusiasmo e dovremo stare attenti. Tuttavia, questa stagione ci saranno diverse squadre nuove di cui non si conoscono gli effettivi potenziali”. Le favorite? “Direi Martina, Palermo e Salernitana (dove è rientrata la Diodato dal Locri): hanno tutte e tre buoni gruppi. Quindi Ottaviano è una squadra molto esperta con un buon allenatore. E poi Woman Napoli che, per tradizione, merita rispetto anche se sta ricostruendo ex-novo il gruppo”. Obiettivi per la Royal? “Ormai, come ha detto giustamente in precedenza mister Ragona, siamo abituati a fare tornei di vertice per cui crediamo, avendo confermato lo zoccolo duro della squadra e inserito tre elementi di valore quali Ceravolo, Corrao e Primavera, oltre alla promettente De Sarro, cercheremo di dar fastidio alle squadre anzidette”.

CONFERME. E a proposito di riconferme, la brava portiere Francesca Fucile sarà ancora della Royal per la prossima stagione. Portiere affidabile, la Fucile ha sempre svolto ottimamente il suo ruolo quando chiamata in causa.

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RADUNO. E’ previsto per il 28 agosto in sede, quindi per la preparazione spostamento a Platania, ospitati da una struttura resa disponibile dal vice presidente della Royal Team, Giovanni Chirico. Qui, oltre alla parte atletica si svolgerà anche quella tecnico-tattica affidata ovviamente a mister Ragona ed al preparatore De Sensi. E ci sarà pure il riconfermato preparatore dei portieri Pasquale Iannelli, distintosi per capacità e competenza nella scorsa stagione.

Il calendario della Royal Team Lamezia

Di sèguito il calendario completo della Royal Team Lamezia e la prima giornata completa:

24-9 Royal-Policoro

1-10 Cosenza-Royal

8-10 Royal-Afragirl

15-10 Riposa Royal

22-10 Rionero-Royal

29-10 Royal-Martina

1-11 Palermo-Royal

5-11 Royal-Octajano

12-11 Vittoria-Royal

19-11 Royal-Taranto

26-11 Reggio C.-Royal

2-12 Royal-Salernitana

17-12 Napoli-Royal

Prima giornata:

F.C. AFRAGIRL-CUS COSENZA

FULGOR OCTAJANO-CITTA’ DI TARANTO

FUTSAL RIONERO-WOMAN NAPOLI

MARTINA CALCIO FEMMINILE-SALERNITANA FEMMINILE

REV P5 PALERMO-FUTSAL REGGIO FEMMINILE

ROYAL TEAM LAMEZIA-BORUSSIA POLICORO

Riposa: VITTORIA CALCETTO