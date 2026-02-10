Maietta, Cirillo: ‘Dopo Harry non restiamo fermi: al lavoro per Caulonia’

"Siamo già al lavoro, insieme a tutta la squadra istituzionale – Regione, Parlamento e Governo – per garantire sicurezza e futuro al centro storico di Caulonia", le parole del Presidente del Consiglio Regionale

«Sulla Rupe Maietta non restiamo fermi: siamo già al lavoro, insieme a tutta la squadra istituzionale – Regione, Parlamento e Governo – per garantire sicurezza e futuro al centro storico di Caulonia».



Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, che dopodomani sarà a Niscemi per l’Assemblea plenaria dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, «un momento importante per esprimere vicinanza alle comunità colpite e per affrontare, in un quadro nazionale, il tema del dissesto idrogeologico e della tutela dei territori più esposti al rischio».



«Fin dal mio insediamento in Consiglio regionale, nel 2021, ho seguito con attenzione la questione Maietta — spiega — cercando di garantire continuità istituzionale su un tema delicato e di fare in modo che i lavori di consolidamento potessero andare avanti senza rallentamenti o interruzioni.

E di questo ringrazio il Commissario straordinario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria, dott. Giuseppe Nardi per la disponibilità e la collaborazione sempre dimostrate in questi anni».



Per quanto riguarda la situazione attuale, prosegue Cirillo, «siamo già al lavoro con il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, affinché un’area di grande pregio storico e culturale venga adeguatamente tutelata».

«Parallelamente — aggiunge — abbiamo avviato un’interlocuzione con il Governo nazionale, grazie anche a tutta la deputazione parlamentare calabrese guidata dall’onorevole Francesco Cannizzaro, per individuare ulteriori canali di finanziamento straordinari e definire un percorso chiaro e concreto di intervento.

L’obiettivo è dare piena attuazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 26 gennaio, sollecitando l’inserimento di risorse certe per Maietta nel decreto legge nazionale sul ciclone Harry, attualmente in fase di definizione».



«Il percorso che stiamo portando avanti poggia su una chiara volontà istituzionale di intervenire e su delle certezze: dalla scheda di segnalazione del Comune di Caulonia, inviata al Dipartimento regionale della Protezione Civile, emerge una stima degli interventi necessari pari a circa 4 milioni di euro per la messa in sicurezza del versante e delle aree interessate dal dissesto a seguito della recente violenta ondata di maltempo, con progettazioni già disponibili e immediatamente cantierabili. Elementi concreti che ci consentono di lavorare affinché queste risorse possano trovare copertura nei prossimi provvedimenti legati all’emergenza».