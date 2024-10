Lavori all’aeroporto di Reggio, Cannizzaro: “E’ solo l’inizio”. Altre novità in arrivo

Non solo i lavori in corso di svolgimento. Ryanair a Reggio: i voli previsti e le novità in arrivo per il Tito Minniti

“E’ solo l’inizio”. Cosi il deputato reggino Francesco Cannizzaro, con evidente orgoglio, dall’aeroporto Tito Minniti assiste ai lavori di ammodernamento dello scalo, con risorse provenienti dall’emendamento che porta la firma proprio del parlamentare di Forza Italia.

“Progetto di adeguamento antisismico aerostazione passeggeri e ristrutturazione impianto antincendio, riqualifica impianti e finitura aerostazione, ampliamento sala imbarchi”, si legge nel cartello, con l’importo netto fissato a 12,5 milioni di euro e Stefania Raimondo di Sacal in qualità di responsabile unico del procedimento.

“Li definisco ‘benedetti’ questi 25 milioni di euro, perché serviranno al rilancio definitivo dell’aeroporto e perché ero stato oggetto di discussione. Leggevo di critiche perché i lavori non erano concretamente i partiti ma ci sono stati una serie di fattori (pandemia, ritardi burocratici e la morte di Jole Santelli) che hanno causato effettivamente delle lungaggini, che però non sono dipese dal sottoscritto. Finalmente c’è stato l’atteso inizio dei lavori, una parte del Tito Minniti è stato cantierato. Vero che ci saranno nuovi voli, ma serve anche una struttura idonea ad ospitarli. I lavori sono partiti, andranno avanti e non ci sono ostacoli o nodi. Voli Ryanair? Da qui a breve si concluderà un iter già abbondantemente avviato e che vedrà arrivare finalmente le compagnie low-cost a Reggio Calabria”, le parole di Cannizzaro ai microfoni di CityNow circa 10 giorni fa.

Ryanair a Reggio, ci siamo

Rispetto al possibile approdo di Ryanair a Reggio Calabria, non si segnalano particolari novità nelle ultime settimane, ma a breve ne arriveranno. Poco più di una fake news la voce relativa ad un volo Reggio Calabria-Manchester dal marzo 2024. Si tratta di una semplice richiesta slot come tante altre che non è detto si tradurrà nei fatti e soprattutto non è contenuta nella manifestazione di interesse ufficialmente avanzata da Ryanair, e anticipata sulle nostre pagine lo scorso 21 settembre.

Le 8 destinazioni (4 nazionali e 4 internazionali) scelte dalla compagnia low-cost per sbarcare in riva allo Stretto infatti sono Milano Bergamo, Bologna, Torino e Venezia, Dublino, Londra, Marsiglia e Cracovia invece le 4 rotte internazionali.

Rotte nazionali

Voli per\da Milano Bergamo: 7 a settimana, 116 mila passeggeri annui stimati

Voli per\da Bologna: 5 a settimana, 83 mila passeggeri annui stimati

Voli per\da Torino: 4 volte a settimana, 65 mila passeggeri annui stimati

Voli per\da Venezia: 3 volte a settimana, 50 mila passeggeri annui stimati

Rotte internazionali

Voli per\da Dublino: 2 volte a settimana, 32 mila passeggeri annui stimati

Voli per\da Londra: 2 volte a settimana, 32 mila passeggeri annui stimati

Voli per\da Marsiglia: 2 volte a settimana, 32 mila passeggeri annui stimati

Voli per\da Cracovia: 2 volte a settimana, 32 mila passeggeri annui stimati

Come già riportato su queste pagine, il totale dei passeggeri annui stimati da Ryanair e dettagliati all’interno della manifestazione di interesse, sommando le varie tratte (stessa frequenza dei voli prevista per la stagione Summer e quella Winter) porta alla cifra di 442 mila unità.

Quali le novità in arrivo? I prossimi step prima della tanto attesa fumata bianca saranno la notifica alla Commissione europea e poi l’avviso vero e proprio. Secondo quanto raccolto, in queste settimane si è lavorato intensamente per definire il bando e definire le rotte nazionali ed internazionali (non obbligatoriamente le 8 inserite nella manifestazione di interesse), al contempo si sta perfezionando con la commissione la fattibilità del bando stesso.

Novità sono in arrivo entro la fine dell’anno, con il Governatore Roberto Occhiuto e il deputato Francesco Cannizzaro che più volte negli ultimi mesi hanno ‘ammiccato’ a notizie positive in arrivo per lo scalo reggino, preferendo però non sbilanciarsi. Stavolta potrebbe essere la volta buona: sotto l’albero di Natale, l’annuncio di Ryanair finalmente a Reggio Calabria…