Ryanair assume 2000 assistenti di volo. Selezioni in Calabria, tutte le info

La low cost cerca 2000 assistenti di volo: il Cabin Crew Day per la Calabria è a Lamezia Terme il 17 febbraio, ecco requisiti e come candidarsi

Ryanair, nota compagni aerea low cost, lancia la sua campagna di reclutamento per personale di bordo. La compagnia aerea irlandese , che vanta attualmente una flotta di ben 350 aerei Boeing 737-800, con i quali copre 1.600 rotte collegando 200 destinazioni in 33 paesi del mondo, è in costante espansione anche nel nostro paese. L’apertura di nuove rotte si accompagna difatti ad un nuovo piano di assunzioni, per la copertura di 2000 posti di lavoro.

Ryanair ha reso note le date del Cabin crew day 2017, gli appuntamenti dedicati al reclutamento degli assistenti di volo Ryanair che si svolgono in varie città, sia in Italia che all’estero. Durante i Cabin Crew Daysi svolgeranno veri e propri colloqui di lavoro per selezionare il personale che presterà servizio a bordo degli aerei della compagnia.

Ecco le prossime date in programma in Italia:

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Lombardia: Milano e Bergamo, 16 febbraio 2017;

Toscana: Pisa, 22 febbraio 2017;

Puglia: Bari, 23 febbraio 2017;

Emilia Romagna: Bologna, 22 febbraio 2017;

Campania: Napoli, 28 febbraio 2017;

Lazio: Roma, 1 marzo 2017;

Veneto: Venezia, 15 febbraio 2017;

Sicilia: Palermo, 15 febbraio 2017;

Liguria: Genova, 15 febbraio 2017;

Sicilia: Catania, 15 febbraio 2017;

Calabria: Lamezia Terme, 17 febbraio 2017.

I candidati selezionati avranno l’opportunità di partecipare ad un corso di formazione per il personale di bordo che si terrà a Roma e Milano. Il percorso formativo avrà una durata di 6 settimane, al termine del quale coloro che avranno superato positivamente il training potranno essere assunti con un contratto di lavoro della durata di 3 anni, per lavorare sugli aerei Ryanair.

Oltre che in Italia, l’azienda realizza recruiting day anche all’estero

Requisiti, contratto e vantaggi per chi viene assunto

Ecco le caratteristiche di cui devono essere in possesso i candidati e le candidate:

altezza minima, proporzionata con il peso, di 1.57 cm;

età non inferiore ai 18 anni;

ottima conoscenza della lingua inglese;

normali capacità visive (è ammesso l’uso di lenti a contatto);

buone doti natatorie;

buona forma fisica.

Le risorse selezionate saranno inserite con un iniziale contratto della durata di 3 anni con Crewlink e lavoreranno su turni di 5 giorni, con 2 giornate libere, seguiti da altri 5 giorni e 3 liberi, non effettueranno orari notturni in quanto rientreranno alla base giornalmente e avranno 20 giorni di ferie all’anno. I neoassunti potranno usufruire, sin dal primo giorno di lavoro, di agevolazioni sui voli della compagnia, e potranno inoltre beneficiare di un incentivo di ben 1.200 Euro per i primi 6 mesi di lavoro, a titolo di sovvenzione per l’avvio della nuova carriera.

Potrebbe essere previsto un corso di formazione a pagamento per i partecipanti, propedeutico all’eventuale inserimento lavorativo, i cui costi sono a carico degli allievi, della durata di 6 settimane, che si svolge presso il Centro di Training Crewlink situato nei pressi dell’Aeroporto di Hahn, vicino Francoforte. Lavorare con Ryanair significa avere l’opportunità di girare il mondo e di conoscere migliaia di persone.

Selezione e candidature: come partecipare

La selezione per gli assistenti di volo prevede la somministrazione di un test in lingua inglese e un colloquio con i responsabili HR Ryanair. Per partecipare ai Cabin Crew Day è richiesto ai candidati un abbigliamento formale, non saranno ammessi coloro che adotteranno un look casual. Alle donne si richiede di indossare una gonna al ginocchio, con collant color carne e camicia, mentre gli uomini dovranno avere pantaloni lunghi e camicia.

Gli interessati alle assunzioni Ryanair 2017 per Assistenti di Volo Ryanair possono candidarsi visitando il portale di Crewlink, selezionando la giornata Cabin Crew day a cui si intende partecipare tra quelle in programma nella sezione riservata ai Recruiting Day e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.