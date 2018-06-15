Adesso diventa assai probabile che la Reggina possa continuare ad allenarsi presso il centro sportivo S. Agata. Dopo il bando andato deserto e l’invito rivolto dal sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà ai curatori, sull’importanza sportiva e sociale della Reggina e quindi la necessità che la stessa prosegua la sua storia all’interno di quella struttura, questi ultimi, recependo il messaggio del primo cittadino, sempre dentro quelle che sono le norme da rispettare, hanno proposto un nuovo bando con modalità e cifre differenti che rendono il tutto più accessibile.

Scadenza e canone del nuovo bando

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 12 del prossimo 24 giugno, questa volta si tratterà di fitto e non di vendita e, ovviamente andando al ribasso rispetto al primo bando con canone annuo di euro 81.000:

Canone di € 65.000,00 annuo riferito ai beni materiali dell’azienda Reggina Calcio SPA inventariati;

Canone di € 16.000,00 annuo riferito al marchio storico della Reggina Calcio SPA e a tutti i beni immateriali inventariati. Scadenza 30 giugno 2019.

Gli interessati potranno presentare le proprie offerte per entrambe le voci o solo per una delle due.

Sarebbe stato impossibile prorogare il fitto anche per la prossima stagione, tenuto conto che la società Reggina 1914 risulta morosa dall’agosto del 2017 e per tale motivo è stata raggiunta da decreto ingiuntivo da parte della curatela. Questo, però, non preclude la possibilità di partecipare al nuovo bando.

Il punto 4: un campo per la Reggina

Interessante il punto 4 del bando, proprio in virtù dell’invito rivolto dal sindaco Falcomatà alla curatela:

4. Come da esplicita indicazione contenuta nel provvedimento del 13/06/2018 del G.D. che fa seguito all’invito proveniente dal Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria di valutare l’ipotesi di poter mettere a disposizione della maggiore espressione calcistica cittadina almeno un campo in erba naturale ed uno spogliatoio del centro sportivo Sant’Agata, anche a titolo oneroso, verrà tenuto in considerazione l’eventuale esplicito impegno da parte del proponente, di soddisfare tale esigenza sociale, per la durata del campionato di calcio 2018/19.

Questo il testo integrale:

I sottoscritti Dott. Massimo Giordano e Dott. Fabrizio Condemi, nella qualità di curatori fallimentari, giusta provvedimento autorizzativo del G.D. dott. Giuseppe Campagna – Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria – comunicano di voler concedere in fitto l’azienda o ramo d’azienda, facenti capo al Fallimento della REGGINA CALCIO SPA (RF 10/2016) per la stagione sportiva 2018/19 (scadenza al 30/06/2019), stabilendo un canone minimo di locazione, ribassato del 25% sul valore periziato.

L’importo di € 81.000,00 scaturente da tale ribasso (ferme restando le riserve allo stato esistenti in ordine a taluni beni oggetto di procedimento giudiziario/amministrativo), individuato come canone annuo minimo di locazione, sarà così composto:

➢ Canone di € 65.000,00/anno riferito ai beni materiali dell’azienda Reggina Calcio SPA inventariati;

➢ Canone di € 16.000,00/anno riferito al Marchio storico della Reggina Calcio SPA e a tutti i beni immateriali inventariati.

Offerte, gara e criteri di valutazione

Gli interessati potranno formulare le proprie offerte per entrambe le voci congiuntamente (fitto d’azienda) o per una delle due (fitto di ramo d’azienda), proponendo eventuali rialzi sulle voci per le quali verranno effettuate le offerte, anche non proporzionali tra loro.

Si evidenzia che, ai fini della valutazione della miglior offerta, oltre al canone annuo offerto e oltre a quanto stabilito all’art.104-bis, comma 2, L.F. si terrà conto di quanto espressamente prescritto dal G.D. nel succitato provvedimento emesso circa la serietà e affidabilità dei singoli offerenti. In caso di più offerte

di pari valore relative alla stessa voce, gli offerenti saranno invitati ad una gara, da tenersi davanti al G.D., con offerte in aumento non inferiori ad € 2.000,00; nel caso in cui nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, verrà aggiudicata all’offerente che ha depositata per prima la propria offerta.

Infine, come da esplicita indicazione contenuta nel provvedimento del 13/06/2018 del G.D. che fa seguito all’ invito proveniente dal Sindaco della Città

Metropolitana di Reggio Calabria di valutare l’ipotesi di poter mettere a disposizione della maggiore espressione calcistica cittadina almeno un campo in erba naturale ed uno spogliatoio del centro sportivo Sant’Agata, anche a titolo oneroso, verrà tenuto in considerazione l’eventuale esplicito impegno da parte del proponente, di soddisfare tale esigenza sociale, per la durata del campionato di calcio 2018/19.

Se l’aggiudicatario del fitto che ha offerto per entrambe le voci (fitto intera azienda fallita), diverrà l’aggiudicatario della cessione definitiva dell’azienda a seguito di un futuro bando congiunto alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’assegnazione definitiva dell’azienda e per la concessione dell’area denominata “Centro Sportivo Sant’Agata”, l’importo di fitto per la stagione 2018/2019 di cui alla presente evidenza pubblica, maturato e pagato alla data di aggiudicazione del citato bando di cessione definitiva, verrà considerato come acconto sul prezzo di cessione definitiva dell’azienda Reggina Calcio SPA.

Le offerte potranno essere inoltrate su carta libera esclusivamente sulla pec del fallimento (f10.2016reggiocalabria@ pecfallimenti.it) entro e non oltre domenica 24 giugno 2018 alle ore 12:00, non verranno tenute in considerazione le istanze sprovviste di:

Curriculum vitae dei soggetti proponenti (e dei loro rappresentanti legali se trattasi di società, associazioni, ecc.)

Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 circa la capacità del soggetto proponente (o di suoi garanti) di essere in grado di fornire, in caso di aggiudicazione, fidejussione bancaria per l’importo offerto e aggiudicato entro la data di stipula del contratto di fitto che sarà decisa dalla curatela e comunque entro e non oltre giorni 10 dalla avvenuta aggiudicazione, decretata dal G.D.

I curatori fallimentari suddetti saranno a disposizione per ogni eventuale informazione e chiarimento presso i loro studi (via Giudecca n. l/A e n.31 – Reggio

Calabria) o telefonicamente (0965/896586 – 0965/817757).