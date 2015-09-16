Sabato 19 settembre la libreria Mondadori Annunziata presenta il romanzo ‘Ozz’ di Giuseppe Bagnato
Sabato 19 settembre alle 18 alla libreria Mondadori di Gioia Tauro il romanzo di Giuseppe Bagnato sul dramma della droga tra gli adolescenti, con l'autore presente
16 Settembre 2015 - 11:53 | di Vincenzo Comi
Sabato 19 settembre, alle ore 18:00, la libreria Mondadori del Parco Commerciale Annunziata di Gioia Tauro presenta il romanzo “Ozz” di Giuseppe Bagnato (Disoblio Edizioni). Alla presentazione interverranno: Sofia Ambesi (Libreria Mondadori), Carmelo Pellegrino (Storico), Antonella Cutrupi (Docente d’Istruzione Superiore e Poetessa), Salvatore Bellantone (Editore). Sarà presente l’autore.
Ambientato in Calabria, OZZ è un romanzo forte, diretto e in alcuni tratti brutale, nel quale l’autore affronta il problema giovanile del consumo di sostanze stupefacenti. Narrando la storia dell’omonimo protagonista e del suo irreversibile precipitare nel baratro della schiavitù della droga, Giuseppe Bagnato mostra come la reclusione degli adolescenti in questo mondo logorante e mortale sia spesso dovuta alla violenza e alla trascuratezza del contesto familiare e sociale nel quale vivono – che anziché formare ed educare spinge e costringe a scelte così pericolose e fatali – , ma anche alla loro crescita solitaria e all’assenza di quella cura quotidiana utile per la loro formazione personale e civile: l’amore.
GIUSEPPE BAGNATO è nato a Varapodio (RC) nel 1971, dove attualmente vive e svolge la professione di contadino. Nel 2005 ha ricevuto la Targa Navi e Naviganti partecipando al “Premio Anoia Salvatore Gemelli”. Per Disoblio ha già pubblicato Moira (2014).
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