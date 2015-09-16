Sabato 19 settembre la libreria Mondadori Annunziata presenta il romanzo ‘Ozz’ di Giuseppe Bagnato

Sabato 19 settembre, alle ore 18:00, la libreria Mondadori del Parco Commerciale Annunziata di Gioia Tauro presenta il romanzo “Ozz” di Giuseppe Bagnato (Disoblio Edizioni). Alla presentazione interverranno: Sofia Ambesi (Libreria Mondadori), Carmelo Pellegrino (Storico), Antonella Cutrupi (Docente d’Istruzione Superiore e Poetessa), Salvatore Bellantone (Editore). Sarà presente l’autore.

Ambientato in Calabria, OZZ è un romanzo forte, diretto e in alcuni tratti brutale, nel quale l’autore affronta il problema giovanile del consumo di sostanze stupefacenti. Narrando la storia dell’omonimo protagonista e del suo irreversibile precipitare nel baratro della schiavitù della droga, Giuseppe Bagnato mostra come la reclusione degli adolescenti in questo mondo logorante e mortale sia spesso dovuta alla violenza e alla trascuratezza del contesto familiare e sociale nel quale vivono – che anziché formare ed educare spinge e costringe a scelte così pericolose e fatali – , ma anche alla loro crescita solitaria e all’assenza di quella cura quotidiana utile per la loro formazione personale e civile: l’amore.

GIUSEPPE BAGNATO è nato a Varapodio (RC) nel 1971, dove attualmente vive e svolge la professione di contadino. Nel 2005 ha ricevuto la Targa Navi e Naviganti partecipando al “Premio Anoia Salvatore Gemelli”. Per Disoblio ha già pubblicato Moira (2014).