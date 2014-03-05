Sabato 8 marzo la cerimonia di premiazione del concorso ‘Donne allo specchio’

Premiazione sabato 8 marzo a Reggio: il concorso delle Commissioni Pari Opportunità di Villa San Giovanni, Bagnara, Scilla e San Roberto coinvolge le scuole

Sabato 8 marzo alle ore 9:30 presso la Sala Monteleone del Palazzo del Consiglio Regionale della Calabria si terrà la cerimonia di premiazione del concorso “Donne allo Specchio” promosso dalle Commissioni Pari Opportunità dei Comuni di Villa San Giovanni, Bagnara, Scilla e San Roberto con il patrocinio ed il contributo del Consiglio Regionale della Calabria.

Dopo i saluti della Presidente della Commissione Regionale delle Pari Opportunità Giovanna Cusumano, del Consigliere Regionale Tilde Minasi e dello scrittore Mimmo Gangemi, interverranno le presidenti delle CPO comunali Maria Grazia Richichi, Silvana Ruggero, Loredana De Lorenzo e Maria Cotroneo.

Presiede e conclude i lavori il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Alessandro Nicolò. Introduce e modera Valeria Bellantoni, giornalista e vice presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Villa San Giovanni.

Al concorso hanno partecipato gli studenti dell’Istituto Comprensivo Ugo Foscolo di Bagnara, dell’Istituto Tecnico Industriale e Liceo Scientifico di Bagnara, del Circolo Didattico XXIII di Villa San Giovanni, dell’Istituto Comprensivo Raffaele Piria di Scilla e delle Scuole Medie di San Roberto.