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Cardeto, torna la Sagra della Castagna: concerto dei Gioia Popolare e laboratori per i bambini

Tra buona tavola, musica popolare e tradizioni: laboratori per i più piccoli, angolo social e mostra micologica

30 Ottobre 2026 - 10:20 | Comunicato stampa

Cardeto, torna la Sagra della Castagna: concerto dei Gioia Popolare e laboratori per i bambini

Torna anche quest’anno la Sagra della Castagna, l’appuntamento più atteso dedicato alla valorizzazione dei sapori e delle tradizioni del nostro territorio. Un evento pensato per grandi e piccini, dove il piacere della buona tavola si unisce alla musica, alla cultura e all’allegria di una comunità che ama stare insieme.

Oltre alle numerose specialità gastronomiche locali, preparate con ingredienti genuini e ricette della tradizione, la serata offrirà un ricco programma di intrattenimento. Sul palco si esibiranno I GIOIA POPOLARE, in un concerto dal vivo che promette emozioni e coinvolgimento per tutti gli appassionati di musica popolare e d’autore.

Laboratori per i bambini e Angolo Social

Un’attenzione speciale verrà rivolta ai più piccoli, frutto dell’impegno e della creatività dei volontari del Servizio Civile. I bambini potranno vivere un momento di festa culminante dopo giorni di laboratori dove hanno espresso la loro fantasia, ispirandosi al tema dell’autunno e della Sagra della Castagna, e condiviso momenti speciali insieme.

La Sagra si rinnova in chiave contemporanea grazie all’introduzione dell’Angolo Social, un’iniziativa ideata e curata sempre dai volontari del Servizio Civile. Questo spazio è pensato per il coinvolgimento diretto dei visitatori per scattare foto, condividere esperienze e immortalare i momenti più belli della festa.

locandina sagra castagna cardeto

Specialità, mostra micologica e servizio navetta

Oltre ai classici panini con le frittole, con la salsiccia, deliziosi arrosticini, i dolci preparati dall’Associazione Pasticceri Reggini, primi piatti a base di funghi porcini, e tante altre golosità.

Gli amanti della natura e dei prodotti locali potranno visitare la mostra micologica, un percorso espositivo dedicato al mondo dei funghi e alla biodiversità del nostro territorio.

Per agevolare la partecipazione, sarà attivo un servizio navetta con quattro pullman, che collegherà l’area parcheggio bivio S. Salvatore – Mosorrofa con l’area della manifestazione, garantendo così un accesso comodo e sostenibile per tutti.

La Sagra si conferma così un’occasione unica per riscoprire la convivialità, le tradizioni e il calore della nostra terra.

Il sindaco Avv. Daniela Arfuso

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