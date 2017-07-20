Con una forte sinergia tra le Ferrovie dello Stato ed il comune di Montebello Jonico è stata realizzata una importante e facile via di accesso al mare di Saline, nell’area sottostazione, attraverso il sottopassaggio ai binari e con l’utilizzazione del parcheggio FS. Un risultato che permette alle Ferrovie di perseguire un proprio obiettivo di incremento dell’uso del treno da parte dei bagnanti che a migliaia frequentano le ampie, pulite ed attrezzate spiagge del litorale salinese e all’amministrazione comunale, finalmente, di realizzare un facile accesso al mare senza obbligare bagnanti e turisti ad introdursi nelle strette vie costiere con le proprie autovetture, in un permanente caos veicolare e con terribili disagi per tutti.

Parcheggio FS e sottopassaggio fino al mare

L’accordo FS/Comune di Montebello Jonico e l’opera realizzata, che resterà aperta fino al 15 ottobre 2017, permette a chiunque di lasciare la propria autovettura nell’ampio parcheggio delle Ferrovie ed a piedi, attraverso il sottopassaggio ai binari ed un ampio attraversamento provvisorio e rimovibile, realizzato dalle Ferrovie sugli inattivi binari di servizio per l’O.G.R., ed una comoda scala, realizzata dal Comune, di raggiungere il mare comodamente ed in poco tempo.

Con questo nuovo attraversamento pedonale verso la spiaggia a sud di Saline, che si aggiunge all’accesso al mare dal lato nord di Saline, con le sue ampie aree di sosta al “ponte corto” e sulla via Pantanelle, si è certi di offrire migliori condizioni per lo sviluppo e la crescita dei flussi turistici e delle presenze giornaliere dei bagnanti.

L’amministrazione comunale esprime la propria soddisfazione per il risultato raggiunto, ringrazia le Ferrovie dello Stato per il servizio reso alla nostra comunità e spera che verificando l’effetto positivo di una crescita dell’utilizzo del treno possa anche decidere quanto meno l’ampliamento delle fermate dei treni nella stazione di Saline.

L’appello del Comune ai bagnanti

Il Comune di Montebello Jonico fa appello perché chiunque usi l’autovettura per recarsi al mare utilizzi il parcheggio FS ed il comodo nuovo attraversamento ed eviti così ogni invivibile ed inestricabile ingorgo stradale sulle strette vie dall’area sottostazione.

E’ chiaro che una scarsa utilizzazione della nuova via di accesso al mare, col riproporsi degli ingorghi stradali per la persistente voglia di arrivare sull’arenile con la propria autovettura, rendendo invivibile l’ambiente sia a se stessi che ai turisti ed ai cittadini residenti, l’amministrazione comunale si vedrà costretta a rigide misure di inibizione della sosta lungo l’unica via che costeggia la spiaggia sud.

Il Sindaco (Ugo Suraci)