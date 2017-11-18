Quella che si terrà a Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria, il 22, 23, 24 novembre si preannuncia essere un’edizione davvero speciale del Salone dell’Orientamento.

Giunto alla XII edizione, si presenta ai nastri di partenza con un ricco carnet di appuntamenti, seminari ed eventi, frutto del solerte lavoro realizzato da tutti i delegati tecnici dei vari soggetti istituzionali che sono i soggetti promotori del Network Territoriale, continuamente sollecitato dalla cooperativa Cisme in qualità di primo ideatore ed organizzatore. In particolare, dirigenti ed esperti delle aree Formazione e Lavoro della Città Metropolitana, dei Centri Eures della Regione Calabria e Europe Direct del Comune di Reggio Calabria, dell’Azienda Informa della Camera di Commercio, dell’Università, Ufficio Scolastico Regionale e Fincalabra, hanno previsto con molta competenza un panel costituito da tanti appuntamenti di spessore dedicati ai giovani.

Espositori da tutta Italia e seminari

Tutto esaurito anche per gli spazi dedicati agli espositori che verranno da ogni parte d’Italia per presentare ulteriori opportunità di scelta per chi ha completato il percorso scolastico e si affaccia al mondo universitario o della Formazione professionale e del lavoro.

I numerosi seminari, tenuti da esperti di settore, affronteranno tematiche di estrema attualità, focalizzando l’attenzione dei giovani su aspetti legati all’alternanza scuola-lavoro, anche sul piano europeo, all’apprendistato ed alle opportunità di lavoro in Italia e all’estero.

Impresa e lavoro: il Professional Day

Altrettanto rilevanti saranno i contenuti di natura imprenditoriale: in tale contesto, infatti, i giovani potranno ottenere suggerimenti utili sul come fare impresa, oltre alle opportunità di conoscere finanziamenti e progetti dedicati.

Sul piano occupazionale, il Professional Day offrirà strumenti e suggerimenti utili a studenti, laureandi, laureati e disoccupati per trovare lavoro.

Fonte: Ufficio Stampa Salone dell’orientamento