Il volume compilato dall’endocrinologo, Domenico Tromba, sarà presentato il 6 Aprile.

“Abecedario dell’alimentazione”: è questo il titolo del testo divulgativo, compilato dal dott. Domenico Tromba, noto endocrinologo reggino, che verrà presentato il prossimo 6 aprile, alle ore 17, presso Palazzo Alvaro a Reggio Calabria. Si tratta della prima uscita ufficiale per l’ultimo lavoro dello specialista della città dei Bronzi, Consigliere dell’Ordine dei Medici della provincia di Reggio Calabria.

Il patrocinio e il valore dell’informazione scientifica

L’iniziativa si avvale del patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, dell’Associazione Mogli Medici italiani e del Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci”.

“La presentazione di questo lavoro – spiega il dott. Domenico Tromba – è l’occasione per promuovere una giornata dal grande valore culturale considerato che proprio con tali iniziative e, cioè con una corretta e costante informazione scientifica, che si può dare un sostegno concreto alla popolazione e quindi fare prevenzione”.

“Non può esistere prevenzione senza informazione – aggiunge l’endocrinologo – Oggi viviamo in una società in cui l’accesso all’informazione è di una semplicità disarmante al punto che diviene fondamentale effettuare un corretto discernimento puntando sull’informazione più accreditata”.

Secondo l’autore del volume “un punto a favore dell’abecedario non è solo quello di essere un testo divulgativo ma anche quello di essere un testo facile da leggere”.

“Lo stile grafico e di presentazione che viene spesso sottovalutato in queste iniziative è molto importante per la comunicazione e quindi per la prevenzione. Tanto più si riesce a spiegare in maniera chiara e si è vicini a chi legge, tanto più un testo divulgativo assurge a punto di riferimento per la collettività”.

Ospiti istituzionali e intermezzo musicale

Alla prima uscita ufficiale del volume saranno numerosi gli ospiti istituzionali e del mondo della scuola che interverranno per questo evento che mira a mettere in risalto l’importanza che ha l’informazione scientifica nella scuola, tra i giovani, nella società per pensare e programmare un futuro migliore per tutti noi.

Durante la serata è previsto un intermezzo musicale con arpa a cura della Prof.ssa Giuditta Canale e dell’allieva Maria Adelaide Pensabene.