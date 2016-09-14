A Sambatello la seconda edizione della Festa del vino

Sabato 24 Settembre la comunità Sambatellina tagliera’ il nastro alla seconda edizione della Festa del vino.

Dopo il clamoroso successo della scorsa edizione, gli organizzatori hanno apportato ulteriori novità sia sul tema gastronomico che su quello logistico- organizzativo ,infatti, oltre agli Stand già collaudati che serviranno panini e pagnotte rigorosamente cotti con forno a legna e imbottiti con salsicce o frittole cucinate anch’esse” a fuoco lento” da cuochi con rinomata esperienza ,nel pieno rispetto delle tradizioni culinarie sambatelline, e lo stand che servirà un mix di fritture miste con ,dulcis in fundo ,l’assaggio della ”cucia” ,un dolce importato e preparato da una Sambatellina di origini palermitane.

Le novità: uno stand per i celiaci

Fra le novità piu’ importanti, ci sarà l’allestimento di un apposito stand con personale addestrato che si prenderà cura esclusivamente degli ospiti celiaci.



Tra i ricchi menu già presenti,sara’ introdotto un nuovo piatto semplice,tradizionale ma di una surreale squisitezza , ovvero una fagiolata con salsiccia e altri ingredienti , servita con del pane tostato e naturalmente, con un buon bicchiere di vino.



Protagonista fra gli Stand sarà quello riservato al vino ,proveniente solo da produttori sambatellini e spillato direttamente dalle antiche botti di legno dentro i quali ha maturato e ha conservato aromi e profumi ormai diventati famosi.

Le novità logistiche della festa



Fra le novità logistiche, gli organizzatori hanno attrezzato un’area di 5000 mq da usare come parcheggio custodito e distante appena 5 minuti di percorrenza a piedi dall’area interessata all’evento.



La serata sarà allietata con le note e le voci di Cosimo Papandrea che si esibirà in concerto, chiudendo proprio a Sambatello il tour estivo 2016.



Gli organizzatori sottolineano che i proventi dell’evento saranno interamente devoluti alla Parrocchia S.Maria delle Grazie e san Sebastiano Martire in Sambatello , per cui, in sinergia con Padre Carlo Cuccomarino , guida Spirituale della Comunità ,saranno realizzati, o completati lavori già in corso d’opera , avviati grazie ai proventi ricavati dalla scorsa edizione.