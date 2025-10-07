Reggina: la testa al derby, ma con l’obiettivo di andare avanti in Coppa Italia

Un turno di Coppa Italia che la Reggina, probabilmente, avrebbe preferito evitare. In mezzo a una settimana calda, che porterà al derby di domenica contro il Messina, gli amaranto saranno impegnati sul campo del Sambiase per un match che, campionato a parte, non può essere preso sottogamba.

La squadra di Trocini scenderà in campo con l’obiettivo di superare il turno ed è per questo che il tecnico ha inteso convocare quasi tutti quelli a disposizione, lasciando a casa Blondett, Gatto, Porcino, Di Grazia, e rinunciando agli infortunati Ragusa e Barillà.

Di fronte ci sarà un Sambiase giovane e volenteroso, con diversi Under tra i convocati ma con le stesse motivazioni della Reggina nel proseguire il cammino nella competizione. La gara sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma del club lametino al costo di dieci euro.

Chiusa la parentesi di Coppa Italia, l’attenzione tornerà subito al campionato e al derby con il Messina, una sfida che vale molto per la classifica, tantissimo per la piazza. Una partita attesa da tutta la tifoseria, che ha già chiesto ai propri giocatori di affrontarla con grinta, motivazioni e orgoglio con un solo risultato da conquistare, la vittoria.