Sambiase, Morelli: ‘Ai punti avremmo meritato noi qualcosa in più’

Ha assaporato il pareggio fino all’ultimo, ma una Reggina mai doma riesce a spuntarla grazie al colpo di testa di Barillà in pieno recupero. La partita raccontata da mister Morelli ai microfoni di radio Febea:

“Ai punti forse meritavamo qualcosa in più noi, soprattutto nel secondo tempo. Dopo una prestazione così i ragazzi avrebbero dovuto portare a casa almeno un punto. Mi aspettavo una Reggina più feroce, in più circostanze siamo stati invece noi padroni del campo. Ma loro hanno in squadra tanta gente di esperienza che sa come gestire i momenti della partita. Sapevo che gli episodi l’avrebbero decisa. Cercavamo un risultato importante contro una compagine blasonata come quella amaranto, adesso spero che la Reggina possa lasciare questa categoria“.