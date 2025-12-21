Sambiase-Reggina: la probabile formazione amaranto. Torrisi tocca poco
Per il tecnico questa volta c'è l'imbarazzo della scelta
21 Dicembre 2025 - 01:06 | Redazione
Mister Torrisi ritrova Mungo e Sartore rientranti dopo la squalifica, ma il recupero più importante potrebbe essere quello di Lanzillotta che consentirebbe al tecnico di giocarsi un Over sulla corsia di sinistra (Panebianco). Per il resto tutto dovrebbe rimanere come la scorsa settimana. Nel caso in cui il giovane esterno destro non dovesse essere al top, ci potrebbe essere, invece, la conferma di Desiato a destra e Distratto a sinistra.
La probabile formazione amaranto
REGGINA: Lagonigro; Lanzillotta, R. Girasole, D. Girasole, Panebianco; Laaribi, Fofana; Edera, Bevilacqua, Ragusa; Ferraro. All. Torrisi