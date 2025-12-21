City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Serie D: ultima del girone di andata. Il programma e la classifica

La Reggina, dopo quattro vittorie consecutive, chiude sul campo del Sambiase

21 Dicembre 2025 - 00:58 | Redazione

Reggina Milazzo ()

Si chiude il 2025 e anche il girone di andata. Una prima parte di campionato che ha mostrato grande equilibrio nel girone I della serie D senza che vi sia stata una squadra capace di fare la volata. Il Savoia, attualmente in testa, andrà sul difficile campo della Sancataldese, mentre la Nuova Igea ospita la Vigor Lamezia. La Reggina in trasferta contro il Sambiase.

Leggi anche

Il programma della giornata

A. Palermo – Ragusa

Acireale Vibonese

Enna – Favara

Milazzo – Messina

Paternò – Nissa

Sancataldese – Savoia

Gela – Gelbison

Nuova – Igea – Vigor Lamezia

Sambiase – Reggina

La classifica

  1. Savoia 31
  2. Nuova Igea 30
  3. Nissa 28
  4. Milazzo 27
  5. A. Palermo 26
  6. Sambiase 25
  7. Gela 25
  8. Reggina 24
  9. Vibonese 21
  10. Gelbison 20
  11. Favara 17
  12. Vigor Lamezia 17
  13. Sancataldese 16
  14. Acireale 16
  15. Ragusa 16
  16. Enna 15
  17. Messina (-14) 13
  18. Paternò 10

RegginaReggio Calabria Calcio