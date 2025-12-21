Serie D: ultima del girone di andata. Il programma e la classifica
La Reggina, dopo quattro vittorie consecutive, chiude sul campo del Sambiase
21 Dicembre 2025 - 00:58 | Redazione
Si chiude il 2025 e anche il girone di andata. Una prima parte di campionato che ha mostrato grande equilibrio nel girone I della serie D senza che vi sia stata una squadra capace di fare la volata. Il Savoia, attualmente in testa, andrà sul difficile campo della Sancataldese, mentre la Nuova Igea ospita la Vigor Lamezia. La Reggina in trasferta contro il Sambiase.
Il programma della giornata
A. Palermo – Ragusa
Acireale Vibonese
Enna – Favara
Milazzo – Messina
Paternò – Nissa
Sancataldese – Savoia
Gela – Gelbison
Nuova – Igea – Vigor Lamezia
Sambiase – Reggina
La classifica
- Savoia 31
- Nuova Igea 30
- Nissa 28
- Milazzo 27
- A. Palermo 26
- Sambiase 25
- Gela 25
- Reggina 24
- Vibonese 21
- Gelbison 20
- Favara 17
- Vigor Lamezia 17
- Sancataldese 16
- Acireale 16
- Ragusa 16
- Enna 15
- Messina (-14) 13
- Paternò 10