Serie D: ultima del girone di andata. Il programma e la classifica

Si chiude il 2025 e anche il girone di andata. Una prima parte di campionato che ha mostrato grande equilibrio nel girone I della serie D senza che vi sia stata una squadra capace di fare la volata. Il Savoia, attualmente in testa, andrà sul difficile campo della Sancataldese, mentre la Nuova Igea ospita la Vigor Lamezia. La Reggina in trasferta contro il Sambiase.

Il programma della giornata

A. Palermo – Ragusa

Acireale Vibonese

Enna – Favara

Milazzo – Messina

Paternò – Nissa

Sancataldese – Savoia

Gela – Gelbison

Nuova – Igea – Vigor Lamezia

Sambiase – Reggina

La classifica