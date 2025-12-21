City Now

Sambiase-Reggina: come e dove vedere la partita degli amaranto

La squadra di Torrisi punta alla quinta vittoria consecutiva. Non sarà semplice

21 Dicembre 2025 - 01:14 | Redazione

Reggina Milazzo ()

Si scende in campo per l’ultima giornata del girone di andata. Lametini avanti di un solo punto sulla Reggina, quest’ultima reduce da quattro vittorie consecutive. Stanno bene entrambe e questo potrebbe far pensare ad un match interessante. Saranno in tanti i tifosi amaranto al seguito, mentre coloro che non potranno essere presenti, avranno la possibilità di assistere comunque al match.

Come e dove vedere la partita

Sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand

RegginaReggio Calabria Calcio