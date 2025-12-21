Sambiase-Reggina: come e dove vedere la partita degli amaranto

Si scende in campo per l’ultima giornata del girone di andata. Lametini avanti di un solo punto sulla Reggina, quest’ultima reduce da quattro vittorie consecutive. Stanno bene entrambe e questo potrebbe far pensare ad un match interessante. Saranno in tanti i tifosi amaranto al seguito, mentre coloro che non potranno essere presenti, avranno la possibilità di assistere comunque al match.

Come e dove vedere la partita

Sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria

Sulla App ufficiale di ReggioTv

Sulla pagina Facebook di ReggioTv

In streaming su www.reggiotv.it e on demand