Sambiase-Reggina: come e dove vedere la partita degli amaranto
La squadra di Torrisi punta alla quinta vittoria consecutiva. Non sarà semplice
21 Dicembre 2025 - 01:14 | Redazione
Si scende in campo per l’ultima giornata del girone di andata. Lametini avanti di un solo punto sulla Reggina, quest’ultima reduce da quattro vittorie consecutive. Stanno bene entrambe e questo potrebbe far pensare ad un match interessante. Saranno in tanti i tifosi amaranto al seguito, mentre coloro che non potranno essere presenti, avranno la possibilità di assistere comunque al match.
Come e dove vedere la partita
Sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand