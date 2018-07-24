San Giorgio al Corso, il CIS promuovere ‘Arte e architettura del ‘400’
Mercoledì 25 luglio la prof.ssa Francesca Paolino illustra il patrimonio artistico del Quattrocento, con le opere degli studenti ispirate a Caravaggio
24 Luglio 2018 - 09:36 | di Eva Curatola
Mercoledì 25 luglio 2018, alle ore 21:00 nel Chiostro di S. Giorgio al Corso, Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove “Arte e Architettura del Quattrocento in Italia”. Attraverso video proiezione la prof.ssa Francesca Paolino, già prof. Associato di Storia dell’Architettura dell’Università “Mediterranea” Reggio Calabria, Componente del Comitato Scientifico del CIS, illustrerà il patrimonio artistico e architettonico del Quattrocento delle principali città italiane.
In premessa sarà dedicato uno spazio espositivo ed un commento ad una esperienza didattica di grande interesse: un gruppo di studenti del Liceo Artistico di Reggio Calabria ed il loro prof. Gaetano Imbesi presenteranno due opere pittoriche che ‘interpretano’ altrettante opere di Caravaggio: – La Cena in Emmaus (1601-1602) e la Deposizione (1602-1604).” Le opere resteranno esposte nella chiesa di S. Giorgio al Corso. Coordinerà l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria.
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