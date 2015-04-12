San Giorgio al Corso e Cis della Calabria promuovono la musica concertistica

Domenica 12 aprile 2015, alle ore 19.30, nella Chiesa di San Giorgio al Corso, Reggio Calabria, nel contesto dei festeggiamenti per ricordare l’80° anniversario dell’inaugurazione della Chiesa, la Parrocchia di San Giorgio e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuovono musica concertistica con gli allievi dell’Associazione pedagogica musicale “Krescendo”.

Dopo gli interventi di don Antonio Santoro, Sacerdote della Chiesa di San Giorgio al Corso e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, gli allievi dell’Associazione pedagogica musicale “Krescendo” interpreteranno brani di Bach, Chopin, Caccini, Khachaturyan, Prokofiev, Tcahikovsky. Durante il concerto si esibiranno il maestro Natalia Sokolova e il soprano Khristiane Poitras. L’Associazione pedagogica musicale “Krescendo” è nata nel 2012 con l’intento di dare nuovo impulso e più ampie prospettive alla cultura musicale.