San Valentino da Passion me_eat: festeggia l’amore con gusto!
Il 14 febbraio una cena dal gusto ricercato con menu a tema, dall'entrée di benvenuto al cuore semifreddo, a un prezzo speciale per le coppie
01 Febbraio 2016 - 15:23 | di Redazione
Anche Passion me_eat propone la cena per il giorno degli Innamorati: San Valentino.
Il 14 Febbraio, infatti, potrete gustare una cena dal gusto ricercato, con un menu studiato ad hoc per l’occasione.
Per la cena di San Valentino, Passione me_eat propone:
Entrèe di benvenuto
- Aperitivo
- Poker di cuori
- Tris di sfere di riso
- Sfoglia con cuore di grana
- Cuoricino di patate
Antipasti
- Coni serviti con mousse di zucchine
- Praline di formaggio, speck croccante e granella di pistacchi
- Rollè di melanzane
- Cuore di cous cous
- Sfoglia di patate,scamorza e crudo
- Involtino di bresaola con scaglie
- Pane carasau servito su vellutata di pomodorini
Primi
- Risotto al bergamotto e melagrana
- Tagliatelle con zucchine e burrata
Secondi
- Portafoglio di manzo
- Pollo gratinato con salsa di mango e rose
Contorno
-Insalata golosa con mele e noci
Dolce
-Cuore semifreddo al frutto della passione
Prosecco
Cosa aspetti? prenota la cena di San Valentino, al prezzo speciale di 50 euro a coppia!
Passion me_eat si trova in Via Crisafi, 36 a Reggio Calabria, telefono 329 123 7938.
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