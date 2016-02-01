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San Valentino da Passion me_eat: festeggia l’amore con gusto!

Il 14 febbraio una cena dal gusto ricercato con menu a tema, dall'entrée di benvenuto al cuore semifreddo, a un prezzo speciale per le coppie

01 Febbraio 2016 - 15:23 | di Redazione

Menu di San Valentino 2016 di Passion me_eat a Reggio Calabria

Anche Passion me_eat propone la cena per il giorno degli Innamorati: San Valentino.

Il 14 Febbraio, infatti, potrete gustare una cena dal gusto ricercato, con un menu studiato ad hoc per l’occasione.

Per la cena di San Valentino, Passione me_eat propone:

Entrèe di benvenuto

  • Aperitivo
  • Poker di cuori
  • Tris di sfere di riso
  • Sfoglia con cuore di grana
  • Cuoricino di patate

Antipasti

  • Coni serviti con mousse di zucchine
  • Praline di formaggio, speck croccante e granella di pistacchi
  • Rollè di melanzane
  • Cuore di cous cous
  • Sfoglia di patate,scamorza e crudo
  • Involtino di bresaola con scaglie
  • Pane carasau servito su vellutata di pomodorini

Primi

  • Risotto al bergamotto e melagrana
  • Tagliatelle con zucchine e burrata

Secondi

  • Portafoglio di manzo
  • Pollo gratinato con salsa di mango e rose

Contorno

-Insalata golosa con mele e noci

Dolce

-Cuore semifreddo al frutto della passione

Prosecco

Cosa aspetti? prenota la cena di San Valentino, al prezzo speciale di 50 euro a coppia!

Passion me_eat si trova in Via Crisafi, 36 a Reggio Calabria, telefono 329 123 7938.

Cena di San Valentino da Passion me_eat a Reggio Calabria

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