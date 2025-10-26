Sancataldese-Reggina: le formazioni ufficiali. Ecco le scelte di Torrisi
Si rivede Distratto tra i titolari, in panchina il capitano Barillà
26 Ottobre 2025 - 13:43 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Sancataldese-Reggina, gara valida per la 9ª giornata del campionato di Serie D girone I:
SANCATALDESE (3-5-2): Maravigna; Sandonà, Pisciotta, Di Rienzo; Lo Iacono, Chironi, Viglianisi, Dalloro, Ferrigno; Caetano, Castro. All. Pidatella
A disposizione: La Cagnina, Calabrese, Germano, Barile, Rozzi, Giannone, Saito, Viscuso, Tutino.
REGGINA (4-3-3): Boschi; Palumbo, Blondett, D. Girasole, Distratto; Mungo, Laaribi; Porcino; Grillo, Montalto, Di Grazia. All. Torrisi
A disposizione: Druetto, Adejo, Gatto, R. Girasole, Correnti, Barillà, Salandria, Chirico, Rizzo.
Arbitro: Francesco Pio Sarcina (Barletta). Assistenti: Axel Mastroianni (Mantova), Michele Troina (Genova)