Sancataldese-Reggina: come e dove vedere la partita

Sarà l'esordio in panchina per il tecnico Alfio Torrisi

26 Ottobre 2025 - 10:28 | Redazione

Torrisi

La prima di Alfio Torrisi sulla panchina della Reggina per provare a raddrizzare un inizio di stagione disastroso. La squadra amaranto si gioca uno scontro diretto ma purtroppo non riguarda l’alta classifica ed è per questo che non sono ammessi altri passi falsi, sarebbe davvero clamoroso poi dover totalmente ribaltare gli obiettivi.

Come e dove vedere la partita

Sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand

