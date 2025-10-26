Sancataldese-Reggina: come e dove vedere la partita

Sarà l'esordio in panchina per il tecnico Alfio Torrisi

La prima di Alfio Torrisi sulla panchina della Reggina per provare a raddrizzare un inizio di stagione disastroso. La squadra amaranto si gioca uno scontro diretto ma purtroppo non riguarda l’alta classifica ed è per questo che non sono ammessi altri passi falsi, sarebbe davvero clamoroso poi dover totalmente ribaltare gli obiettivi.

