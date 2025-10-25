Sancataldese-Reggina: la probabile formazione amaranto

Diversi sono stati gli spunti che portano a pensare ad un cambio di atteggiamento ma anche di modulo da parte della Reggina, dopo la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Torrisi. Fare risultato a tutti i costi anche a scapito della prestazione, elmetto e partita sporca, ma soprattutto dominio e verticalizzazioni. Su questi principi, ma dovendo fare i conti anche con diverse assenze, l’allenatore amaranto potrebbe variare l’assetto tattico della squadra amaranto. Fuori causa Lagonigro, Edera, Ragusa, Ferraro e Pellicanò.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Boschi; Gatto, Girasole D., Blondett, Fomete; Laaribi, Mungo; Palumbo (Grillo), Barillà, Di Grazia; Montalto. All. Torrisi