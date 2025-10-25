Serie D: giornata di scontri diretti. La Reggina cerca la svolta. Il programma e la classifica
Sarà la prima di mister Torrisi sulla panchina degli amaranto
25 Ottobre 2025 - 20:05 | Redazione
Classifica corta e quindi inevitabile che settimanalmente vi sianno ripetuti scontri diretti nella parte alta della graduatoria dove al momento, purtroppo, non rientra la Reggina. Contro la Sancataldese, addirittura, sarà invece scontro tra due compagini relegate nei bassifondi con gli amaranto in piena zona play out. Da seguire, quindi, Nuova Igea-Nissa, Savoia-Vibonese e A. Palermo-Sambiase.
Il programma della giornata
Ragusa – Milazzo
Vigor Lamezia – Gelbison
A. Palermo – Sambiase
Gela – Enna
Messina – Favara
Igea Virtus – Nissa
Sancataldese – Reggina
Savoia – Vibonese
Mercoledi 5 novembre
Acireale – Paternò
La classifica
Nuova Igea 15
Nissa 15
Vibonese 15
Savoia 13
Sambiase 13
A. Palermo 13
Favara 11
Gela 10
Gelbison 10
Vigor Lamezia 10
Milazzo 9
Sancataldese 8
Reggina 8
Acireale 8
Enna 8
Paternò 6
Ragusa 4
Messina (-14) -1