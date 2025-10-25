Serie D: giornata di scontri diretti. La Reggina cerca la svolta. Il programma e la classifica

Sarà la prima di mister Torrisi sulla panchina degli amaranto

Classifica corta e quindi inevitabile che settimanalmente vi sianno ripetuti scontri diretti nella parte alta della graduatoria dove al momento, purtroppo, non rientra la Reggina. Contro la Sancataldese, addirittura, sarà invece scontro tra due compagini relegate nei bassifondi con gli amaranto in piena zona play out. Da seguire, quindi, Nuova Igea-Nissa, Savoia-Vibonese e A. Palermo-Sambiase.

Il programma della giornata

Ragusa – Milazzo

Vigor Lamezia – Gelbison

A. Palermo – Sambiase

Gela – Enna

Messina – Favara

Igea Virtus – Nissa

Sancataldese – Reggina

Savoia – Vibonese

Mercoledi 5 novembre

Acireale – Paternò

La classifica

Nuova Igea 15

Nissa 15

Vibonese 15

Savoia 13

Sambiase 13

A. Palermo 13

Favara 11

Gela 10

Gelbison 10

Vigor Lamezia 10

Milazzo 9

Sancataldese 8

Reggina 8

Acireale 8

Enna 8

Paternò 6

Ragusa 4

Messina (-14) -1