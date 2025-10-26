Reggina brutta, sporca e vincente. Così come la voleva Torrisi…

“Mettiamoci l’elmetto per una partita sporca, anche brutta ma che si deve assolutamente vincere“. Ha parlato così in conferenza stampa di presentazione, il neo allenatore della Reggina mister Torrisi ed è stato accontentato. Contro la Sancataldese gli amaranto conquistato la prima vittoria esterna della stagione grazie alla rete di Montalto, al termine di una prestazione decisamente non bella, molto fisica e che stava per essere messa a rischio avendo giocato per gran parte con l’uomo in più, commettendo una grande ingenuità con Blondett, espulso per doppia ammonizione. C’è da lavorare tantissimo e sotto tutti i punti di vista. Domenica al Granillo arriva la capolista Nuova Igea che ha battuto la Nissa.

Primo tempo

La prima di mister Torrisi sulla panchina della Reggina condizionata da una serie di assenze importanti, ma con la possibilità di trovare all’interno dell’organico le alternative. Dopo tre giornate di squalifica torna Montalto subito titolare. In porta c’è Boschi (infortunato Lagonigro), davanti a lui Palumbo, D. Girasole, Blondett mentre a sinistra si rivede Distratto. A centrocampo Mungo, Laaribi e Porcino, in attacco come detto rientra Montalto, al suo fianco Grillo e Di Grazia.

Al sesto, schema su punizione con Laaribi che serve Girasole, bene la sponda in area ma non arriva nessuno. Sfiora il vantaggio la Reggina con un bel cross di Porcino, di piatto in corsa Blondett, grande parata del portiere della Sancataldese. Al trentaduesimo arriva la prima conclusione in porta dei padroni di casa con Loiacono che colpisce, para Boschi.

Dopo trentacinque minuti la Reggina trova il vantaggio grazie ad una buona iniziativa di Distratto che serve Porcino, cross preciso e Montalto in scivolata mette dentro 0,1. E’ stata la prima palla ben servita all’attaccante. Qualche minuto più tardi Viglianisi commette un fallo di reazione sotto gli cchi del direttore di gara, Montalto va giù, rosso per il capitano dei padroni di casa. Clamoroso errore di Blondett che non controlla e poi regala una punizione dal limite alla Sancataldese che per fortuna viene calciata malissimo. Altro errore incredibile di Blondett che regala palla agli avversari e poi è costretto al fallo, ammonito. Pessimo primo tempo del difensore. E sulla punizione sfiora il pareggio su palla inattiva la Sancataldese, con Boschi che respinge sopra la traversa dopo un colpo di testa. Si chiude la prima frazione di gioco con la Reggina in vantaggio di un gol e di un uomo.

Secondo tempo

Dopo appena un minuto, solito rischio per gli amaranto che su angolo battuto dai padroni di casa, vanno in difficoltà, pareggio sfiorato. Laaribi, ammonito e ancora non in grande giornata, viene sostituito da Salandria. Al tredicesimo su angolo ci prova Blondett, colpo di testa sopra la traversa. Al ventesimo esce Porcino per fare posto a Barillà. Entra Gatto per un affaticato Distratto, discreta la prestazione dell’esterno.

E la pessima prestazione di Blondett si conclude con un inutile fallo a metà campo, doppio giallo, va fuori. Reggina in vantaggio, ma adesso è parità numerica. Sostituzione immediata, esce Di Grazia, entra Adejo. Dopo qualche minuto esce Mungo ed entra Rosario Girasole. A cinque dalla fine, concitazione per una palla non restituita dalla Sancataldese alla Reggina. I padroni di casa battono la punizione comunque con le vibranti proteste degli amaranto. Non succede molto altro.

La Reggina conquista la sua prima vittoria esterna della stagione, esordio con successo per mister Torrisi. Rimangono ancora tantissime cose da migliorare.