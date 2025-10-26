City Now

Serie D: Reggina, colpo esterno. La Nuova Igea batte la Nissa. Risultati e classifica

Continua a vincere il Messina e annulla la penalizzazione

26 Ottobre 2025 - 17:11 | Redazione

Adriano Montalto Reggina ()

Finalmente. Si sblocca Montalto e si sblocca anche la Reggina conquistando la prima vittoria esterna della stagione. Parte bene l’avventura di mister Torrisi in panchina, come prosegue altrettanto bene la marcia della Nuova Igea che supera nello scontro diretto la Nissa. Continua a vincere anche il Messina che annulla la penalizzazione, prezioso successo del Savoia con la Vibonese.

I risultati della giornata

Ragusa – Milazzo 0-1

Vigor Lamezia – Gelbison 0-1

A. Palermo – Sambiase 2-0

Gela – Enna 3-1

Messina – Favara 2-1

Igea Virtus – Nissa 3-2

Sancataldese – Reggina 0-1

Savoia – Vibonese 1-0

Mercoledi 5 novembre

Acireale – Paternò

La classifica

Nuova Igea 18

Savoia 16

A. Palermo 16

Nissa 15

Vibonese 15

Sambiase 13

Gelbison 13

Milazzo 12

Reggina 11

Favara 11

Vigor Lamezia 10

Sancataldese 8

Acireale 8

Enna 8

Paternò 6

Ragusa 4

Messina 2

RegginaReggio Calabria Calcio