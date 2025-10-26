Serie D: Reggina, colpo esterno. La Nuova Igea batte la Nissa. Risultati e classifica
Continua a vincere il Messina e annulla la penalizzazione
26 Ottobre 2025 - 17:11 | Redazione
Finalmente. Si sblocca Montalto e si sblocca anche la Reggina conquistando la prima vittoria esterna della stagione. Parte bene l’avventura di mister Torrisi in panchina, come prosegue altrettanto bene la marcia della Nuova Igea che supera nello scontro diretto la Nissa. Continua a vincere anche il Messina che annulla la penalizzazione, prezioso successo del Savoia con la Vibonese.
I risultati della giornata
Ragusa – Milazzo 0-1
Vigor Lamezia – Gelbison 0-1
A. Palermo – Sambiase 2-0
Gela – Enna 3-1
Messina – Favara 2-1
Igea Virtus – Nissa 3-2
Sancataldese – Reggina 0-1
Savoia – Vibonese 1-0
Mercoledi 5 novembre
Acireale – Paternò
La classifica
Nuova Igea 18
Savoia 16
A. Palermo 16
Nissa 15
Vibonese 15
Sambiase 13
Gelbison 13
Milazzo 12
Reggina 11
Favara 11
Vigor Lamezia 10
Sancataldese 8
Acireale 8
Enna 8
Paternò 6
Ragusa 4
Messina 2