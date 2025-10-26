Reggina, Torrisi: ‘E’ la vittoria dei calciatori. Gol su schema provato’

Vittoria pesante e che scaccia un pò di paura rispetto a come si stavano incanalando le cose dopo la doppia sconfitta contro Messina e Vigor Lamezia. Prima rete per Montalto, parte bene Torrisi all’esordio sulla panchina amaranto. Le sue parole ai microfoni di radio Febea: “Conosco questo girone, questo campo e quindi le insidie. Insieme all’atteggiamento ho detto ai ragazzi che bisognava iniziare dalle fondamenta. E’ la vittoria dei ragazzi, partita con il cuore, con l’elmetto, il coltello fra i denti, avrebbero vinto anche senza di me. Sono contento di essere a capo di un gruppo spettacolare come questo. Dobbiamo stare corti, aggressivi. Montalto si è battuto fino all’ultimo istante, il gol è arrivato su una situazione provata.

C’è ancora tanto da lavorare, per esempio questa partita bisognava chiuderla, sono stato condizionato nei cambi, c’è da recuperare la forma fisica. Si è parlato spesso di handicap sugli Under, oggi Distratto ha fatto una grande partita e lui in settimana mi ha dimostrato di meritare la fiducia. Ma è riduttivo parlare dei singoli, anche quelli subentrati ci hanno messo ferocia, aveve visto Adejo? Dobbiamo fare la Reggina in casa e fuori. I calciatori avevano bisogno di una spinta morale, mi sono mosso tantissimo in panchina, ed è quello che faccio anche durante la settimana, piaccia o no”.