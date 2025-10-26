Reggina, Distratto: ‘La qualità non basta. Le difficoltà del passato…’

Buona prestazione del giovane Distratto, riproposto da mister Torrisi dopo essere stato accantonato nell’ultimo periodo dall’ex Trocini. Parla così ai microfoni di radio Febea: “Era importate ripartire al meglio. C’è stato il giusto atteggiamento, la squadra è di alto livello. Quando provi degli schemi, con giocatori di questa qualità tutto diventa più facile. Indipendentemente dagli avversari, ogni gara va affrontata come una finale e l’obettivo deve essere sempre quello di vincere. Il mister mi ha chiesto di fare ciò che si era provato in allenamento e di non avere paura. Il passato? Rispetto sempre le scelte del mister.

Oggi mister Torrisi mi ha scelto e io credo di avere ripagato la sua fiducia. A prescindere dal modulo è importante dare sempre il massimo. Le difficoltà del passato? Non ne ho incontrate, certamente un momento difficile dopo la parte iniziale visto che successivamente ho trovato poco spazio, adesso l’allenatore mi ha dato fiducia e va bene così. La qualità non basta, ci vuole l’atteggiamento giusto. Il tecnico sta cercando di trasmettere le proprie idee, ancora è passato poco tempo”.