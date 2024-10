Sanità in Calabria, si dimette il Commissario Cotticelli: ‘Un quadro gravissimo’

“Dopo 2 anni di lavoro, non ci sto a diventare il capro espiatorio di situazioni a me non addebitali, adesso basta, siamo arrivati al punto di non ritorno”. Lo ha affermato Saverio Cotticelli, il Commissario per la sanità della Regione Calabria, annunciando le sue dimissioni e quelle della sua vice, Maria Crocco.

A diffondere la notizia è stato un servizio della Tgr Rai della Calabria, secondo cui lunedì, a Roma, Cotticelli incontrerà il Ministro della Salute, Roberto Speranza, per formalizzare la decisione ma anche “per dire la sua verità sullo stato del settore in Calabria.”

“Illustrerò un quadro gravissimo” ha dichiarato.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, inducendo Cotticelli alle dimissioni, sarebbe stata l’ultima seduta del tavolo interministeriale che vigila sulla situazione economica del comparto.