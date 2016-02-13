Sanremo: Chiara e Martina felici per la vittoria di Vince Tempera

È già tempo di verdetti al 66° Festival della Canzone Italiana che ieri sera ha incoronato il vincitore della categoria “Nuove Proposte”. Si tratta di Francesco Gabbani, cantautore toscano di Carrara, che ha conquistato il pubblico di Sanremo con una intensa interpretazione del brano “Amen”.

A dirigere l’Orchestra del Teatro Ariston durante l’esibizione di Gabbani c’era un musicista che ha scritto pagine importanti della kermesse sanremese: il M° Vince Tempera, artista di fama internazionale che ha arrangiato per una grande orchestra il brano composto da Gabbani e Ialacqua.

Tra i tanti commenti che hanno invaso la rete nelle ultime ore c’è anche un messaggio delle gemelle Chiara e Martina Scarpari che hanno fatto sapere di aver molto apprezzato la canzone di Gabbani e hanno voluto fare i complimenti al Maestro Tempera, che oltretutto è il produttore discografico delle giovani artiste calabresi.

Tempera aggiunge così un altro successo al suo già ricco e importante palmares, confermando la sua straordinaria abilità di talent scout e rafforzando la sua fama musicista internazionale.

Questo il tweet pubblicato sul profilo ufficiale delle quindicenni-talento della musica italiana, un messaggio di affetto che, attraverso un gioco di parole, testimonia il rapporto di stima che lega le ragazze al M° Vince Tempera, fondamentale, al pari del M° Christian Cosentino, per la crescita artistica delle giovani cantanti e per l’uscita del primo album di Chiara e Martina, “Una Storia Importante”, prodotto dalla Zelda Music dello stesso Tempera.