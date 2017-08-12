Nella bellissima piazza Uria del borgo di Condojanni, a Sant’Ilario dello Ionio (RC), una magica serata all’insegna della bellezza. Grande successo per “Moda sotto le Stelle” II edizione, sfilata di moda promossa dall’amministrazione comunale e alla Pro Loco, con la direzione artistica di Maria Cilurso. La boutique “Il fascino” di Marina di Gioiosa Jonica ha vestito le bellissime modelle con abiti raffinati per il giorno e per le cerimonie, mentre l’atelier “Cinderella” di Roccella Jonica ha concluso la sfilata con romantici abiti da sposa.

Per gli splendidi accessori, Barbara Bijoux di Marina di Gioiosa Jonica; hair style “Un tocco in più” di Locri, make-up profumeria “Chris” di Locri, allestimento floreale Fabio Ocello di Locri. Alla consolle e alle luci Gerardo Lione, foto Martina Leone.

Gli ospiti e il messaggio alle donne

Applauditissimi ospiti della serata i ballerini della scuola di danza di Renata Galea di Bovalino, preparati dall’insegnante Giusy Zappavigna, che hanno offerto al pubblico tre coinvolgenti performance; la giovane cantante Noemi Marte, allieva dell’Accademia musicale ABC di Bovalino, che si è esibita in un’intensa interpretazione della famosa “Hallelujah“; e la violoncellista Cecilia Caminiti, musicista dei celebri 100cellos di Enrico Melozzi e Giovanni Sollima, che ha eseguito un brano di Bach. A conclusione della serata, Maria Cilurso, model curvy, ha lanciato un messaggio alle donne: «Amatevi, qualunque sia la vostra taglia – ha detto ⎼. La bellezza è prima di tutto volersi bene, curarsi, accettarsi, senza rincorrere falsi modelli, lontanissimi dalla realtà». Soddisfazione nelle parole della presidente della Pro Loco Giovanna Lombardo per la partecipazione di pubblico e un rinnovato desiderio di proseguire sulla strada intrapresa nell’intervento di Claudia Cinelli, consigliere comunale promotrice dell’evento, che ha dato appuntamento al prossimo anno.