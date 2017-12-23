73° Campionato SuperLega UnipolSai, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Biosì Indexa Sora, 13° giornata girone d’andata

La Tonno Callipo cerca il riscatto

QUI TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA Gara fondamentale per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia attesa al riscatto dopo sei sconfitte consecutive. La compagine di coach Tubertini, consapevole dell’alta posta in gioco, sta preparando nei minimi dettagli il match contro Sora, avversario da non sottovalutare nonostante occupi l’ultimo posto in classifica. Una gara da affrontare nel migliore dei modi per i giallorossi con l’obiettivo di conquistare la vittoria e di chiudere al meglio il 2017 davanti al proprio pubblico.

Quella del giorno di Santo Stefano sarà la partita n° 300 nella massima serie tra Regular Season, Play-Off, Coppa Italia e SuperLega.

Il pre-gara di Manuel Coscione: “Per noi è una finale, l’imperativo è vincere. Dobbiamo tornare alla vittoria consapevoli che di fronte avremo una squadra affamata, come noi, di vittorie. Sarà una sfida molto di nervi, dovremo essere bravi e fare un salto di qualità nel riuscire a controllare un po’ tutta la tensione che ci sarà e tutte le varie situazioni di gioco che si presenteranno perché sarà una partita molto difficile”.

Il pre-gara di Marco Izzo: “E’ una partita in cui dobbiamo dare tutto, una partita che dobbiamo vincere anche giocando male perché in questo momento conta solo il risultato. In questi giorni ci stiamo allenando con grande concentrazione e stiamo lavorando tanto perché vogliamo arrivare alla partita al 100%. Non possiamo permetterci di sottovalutare Sora perché è una squadra che gioca bene a pallavolo; dobbiamo studiarli bene e arginare i loro punti di forza”.

La Biosì Indexa Sora in SuperLega

QUI BIOSI’ INDEXA SORA Per vivere il suo secondo anno in SuperLega la Biosì Indexa Sora ha allestito un roster composto da due gruppi distinti, uno formato da giocatori abbastanza esperti che hanno sulle spalle un’esperienza importante, e un altro di giovanissimi che mettono piede per la prima volta nel campionato di massima serie. Una squadra guidata dal Prof. Barbiero, proveniente dalla lunga ed importante esperienza maturata in ambito federale, che poggia molto sulla potenza dell’opposto serbo Petkovic. Classe 1992, il bomber sorano è il vice top-scorer del Campionato con ben 239 punti realizzati. Insieme a lui in diagonale ecco il confermato palleggiatore bulgaro Seganov, così come è stato confermato al centro Mattei che sottorete forma una coppia interessante di centrali insieme al giovane ex Club Italia Caneschi (miglior muratore dei suoi con 19 block realizzati). In posto 4 confermatissimo capitan Rosso (alla terza stagione in maglia sorana) al quale sono stati affiancati il giovane martello americano Fey e l’altro posto 4 danese Nielsen proveniente dalla Revivre Milano. A completare il team dei titolarissimi ecco l’esperto libero Santucci. A disposizione in panchina giovani del vivaio interessanti come il palleggiatore Marrazzo, autore di una grandissima prova nell’ultimo match contro Trento, lo schiacciatore Lucarelli e il libero Mauti. Infine, ecco la presenza ancora anglosassone del centrale americano Penning e dell’opposto canadese Duncan-Thibault.

I PROBABILI “STARTING-SEVEN Coach Tubertini potrebbe confermare lo schieramento tipo con Coscione al palleggio, Patch opposto, Costa e Verhees al centro, Antonov e Lecat in posto 4, Marra libero. Il tecnico ospite Barbiero potrebbe rispondere con Seganov al palleggio (ma Marrazzo rappresenta più di un’alternativa), Petkovic opposto, Caneschi e Mattei centrali, Rosso e Nielsen di banda, Santucci libero.

Precedenti e arbitri della gara

PRECEDENTI ED EX Sono 13 i precedenti tra le due compagini con il bilancio a favore della compagine laziale che si è imposta in 9 occasioni, mentre sono 4 le vittorie conquistate dalla Tonno Callipo. Non ci sono ex tra le due compagini.

ARBITRI Saranno gli arbitri Alessandro Tanasi e Gianluca Cappello a dirigere la sfida di Del Monte® Coppa Italia SuperLega, in programma mercoledì sera, ore 20:30, al PalaValentia, tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Bunge Ravenna. La coppia siracusana, Tanasi di Noto e Cappello di Sortino, è ormai molto conosciuta al pubblico pallavolistico vibonese e calabrese per le numerose partite arbitrate nel corso di questi ultimi anni all’interno dell’impianto di Viale della Pace.

INTERNET RADIO E TV La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Lega Volley Channel, visibile sulla piattaforma Eleven Sports Italia al costo di € 2,90. Differita su Volley Channel, canale 649 del digitale terrestre (data e orario da definire). Diretta radiofonica su Radio Onda Verde, con il commento di Domenico Schinelli, a partire dalle 17:55.