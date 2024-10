Santo Stefano in Aspromonte, torna la “Sagra del cinghiale”

A Santo Stefano in Aspromonte è già iniziato l’autunno gastronomico. Nel comune in provincia di Reggio Calabria non si sta mai fermi e si pensa sempre ad intrattenere abitanti e turisti con nuove proposte innovative, ma anche legate alla tradizione, come ad esempio quella culinaria.

Dall’intento di avvicinare sempre più persone alla montagna nasce la proposta della “Sagra del cinghiale“, giunta ormai alla sua quinta edizione.

“É bello ciò che è buono”

QUANDO

Il countdown è già iniziato, l’appuntamento con la tanto attesa sagra è previsto per sabato 19 ottobre a partire dalle ore 19:00. A partire dalle 21:30 invece la pizza del paese si animerà grazie alle note di Cosimo Papandrea.

Per il divertimento di tutti gli avventori, il comune di Santo Stefano in Aspromonte ha pensato ad una serie di attività e servizi che renderanno unico il vostro sabato in montagna.

Dall’area giochi dedicata ai piccoli e meno piccoli passando per stand di prodotti tipici e musica e balli in strada, a Santo Stefano non mancheranno anche pullman e navette per raggiungere, in modo semplice e veloce, la vostra destinazione.

Per la giornata di sabato l’amministrazione comunale ha pensato ad un servizio navetta da e verso i parcheggi; e ad un servizio pullman con partenza da Reggio Calabria alle ore 18:00 e rientro a fine evento.

Coloro che acquisteranno la prevendita godranno inoltre di un accesso privilegiato. Ai primi 200 biglietti acquistati in prevendita verrà consegnato in omaggio un gadget ricordo della sagra.

COSA MANGIARE

Ma la vera domanda è, cosa sarà possibile degustare? Il biglietto unico di 10€ comprende:

succulenti maccheroni al sugo di cinghiale, saporitissimo cinghiale in umido con polenta, gustosissima salsiccia brasata, patate aspromontane, vino eccellente e pane buonissimo, a cura del ristorante ‘Al Terrazzo’ Gambarie.

I partecipanti alla sagra potranno inoltre assaporare dai diversi stand:

caldarroste, crespelle, frittelle, pannocchie, ricotta, preparata al momento, salsiccia, porchetta, frittole e dolci vari. Vino doc al bicchiere e/o in bottiglia.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Le prevendite sono disponibili presso: