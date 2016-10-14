I sapori della Calabria protagonisti allo Juventus Stadium
A Torino una serata di promozione dei prodotti d'eccellenza calabresi nei piatti gourmet degli chef del Top Food, con un centinaio di ospiti nella sala Legends Club dello Juventus Stadium
14 Ottobre 2016 - 20:15 | di Pasquale Romano
I sapori della Calabria mescolati, reinterpretati e proposti nei piatti gourmet degli chef del Top Food sono stati i protagonisti, martedì 4 ottobre a Torino, di una serata di promozione dei prodotti di eccellenza calabrese. Insolita e prestigiosa la cornice scelta per la cena di gala: la sala ricevimenti Legends Club dello Juventus Stadium, Organizzatori dell’evento due giovani professionisti che stanno facendo strada nei rispettivi campi: Gianfranco Cimbalo, 32 anni, di Cirò, titolare di un’agenzia di marketing a Cosenza ed il crotonese Marco Condello, 27 anni, intermediario nel settore food che si adopera nel far conoscere, in Italia e all’estero, le eccellenze enogastronomiche della nostra regione.
Un centinaio gli ospiti tra responsabili della grande distribuzione, alcuni personaggi dello spettacolo, tra i quali il comico Franco Neri, oltre agli operatori della ristorazione riuniti nell’Horeca. Nel corso della serata il maestro orafo Michele Affidato ha voluto omaggiare, con la consegna di una targa, i due giovani dott. Gianfranco Cimbalo e dott. Marco Condello per l’intraprendenza, l’impegno e la dedizione che impiegano nella promozione dei prodotti di eccellenza calabrese, il primo nel marketing ed il secondo nella gestione degli aspetti commerciali.
A fare da bella mostra sui tavoli della sala ricevimenti i prodotti tipici della tradizione calabrese: la cipolla di Tropea, il pecorino Crotonese, salsicce e soppressate, il noto cedro, l’olio d’oliva, la pasta, la patata silana e, immancabile, il vino. Prodotti che sono stati trasformati, appunto, in gustosi piatti, a quanto pare, molto graditi dagli ospiti; nel menù, infatti, un flan di patate silane, una calamarata di pomodori, provola e nduja, un reale planciato con pecorino crotonese fondente e, per chiudere in bellezza, una panna cotta tradizionale con fondente al cedro.
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