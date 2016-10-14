I sapori della Calabria protagonisti allo Juventus Stadium

I sapori della Calabria mescolati, reinterpretati e proposti nei piatti gourmet degli chef del Top Food sono stati i protagonisti, martedì 4 ottobre a Torino, di una serata di promozione dei prodotti di eccellenza calabrese. Insolita e prestigiosa la cornice scelta per la cena di gala: la sala ricevimenti Legends Club dello Juventus Stadium, Organizzatori dell’evento due giovani professionisti che stanno facendo strada nei rispettivi campi: Gianfranco Cimbalo, 32 anni, di Cirò, titolare di un’agenzia di marketing a Cosenza ed il crotonese Marco Condello, 27 anni, intermediario nel settore food che si adopera nel far conoscere, in Italia e all’estero, le eccellenze enogastronomiche della nostra regione.

Un centinaio gli ospiti tra responsabili della grande distribuzione, alcuni personaggi dello spettacolo, tra i quali il comico Franco Neri, oltre agli operatori della ristorazione riuniti nell’Horeca. Nel corso della serata il maestro orafo Michele Affidato ha voluto omaggiare, con la consegna di una targa, i due giovani dott. Gianfranco Cimbalo e dott. Marco Condello per l’intraprendenza, l’impegno e la dedizione che impiegano nella promozione dei prodotti di eccellenza calabrese, il primo nel marketing ed il secondo nella gestione degli aspetti commerciali.

A fare da bella mostra sui tavoli della sala ricevimenti i prodotti tipici della tradizione calabrese: la cipolla di Tropea, il pecorino Crotonese, salsicce e soppressate, il noto cedro, l’olio d’oliva, la pasta, la patata silana e, immancabile, il vino. Prodotti che sono stati trasformati, appunto, in gustosi piatti, a quanto pare, molto graditi dagli ospiti; nel menù, infatti, un flan di patate silane, una calamarata di pomodori, provola e nduja, un reale planciato con pecorino crotonese fondente e, per chiudere in bellezza, una panna cotta tradizionale con fondente al cedro.