Savoia-Reggina: 20 i convocati amaranto. Fuori Correnti e ancora Zenuni
Anche per Fomete ennesina esclusione. Non ci sarà Ferraro squalificato, la prima per il giovane Pellicanò
27 Settembre 2025 - 14:26 | Redazione
Sono 20 i calciatori convocati da mister Bruno Trocini per la 5ª giornata di campionato con il Savoia:
Portieri: Boschi, Lagonigro,
Difensori: Adejo, Blondett, Distratto, Gatto, D. Girasole, R. Girasole, Palumbo
Centrocampisti: Barillà, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Grillo, Montalto, Pellicanò, Ragusa.