City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Savoia-Reggina: la probabile formazione amaranto. Scelte delicate per Trocini

Serve una immediata risposta al periodo di difficoltà. Lo sanno tecnico e calciatori

27 Settembre 2025 - 20:29 | Redazione

reggina allenamento sant agata barillà ()

Capire chi in questo momento può rispondere rispetto a quello che serve e cioè una fortissima reazione dopo il passo falso in casa con la Gelbison e la contestazione dei tifosi amaranto. Doveva essere una squadra ammazza campionato, ci si è ritrovati con una compagine in enorme difficoltà e con una montagna di problemi. Con Ferraro squalificato, scontato dovrebbe essere l’utilizzo di Montalto, mentre in mezzo al campo possibile il rientro sin dal primo minuto di Barillà.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro, Palumbo, Blondett, Girasole D., Gatto; Barillà, Laaribi, Mungo (Porcino); Edera, Di Grazia, Montalto. All. Trocini

RegginaReggio Calabria Calcio