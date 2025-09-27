Savoia-Reggina: la probabile formazione amaranto. Scelte delicate per Trocini

Capire chi in questo momento può rispondere rispetto a quello che serve e cioè una fortissima reazione dopo il passo falso in casa con la Gelbison e la contestazione dei tifosi amaranto. Doveva essere una squadra ammazza campionato, ci si è ritrovati con una compagine in enorme difficoltà e con una montagna di problemi. Con Ferraro squalificato, scontato dovrebbe essere l’utilizzo di Montalto, mentre in mezzo al campo possibile il rientro sin dal primo minuto di Barillà.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro, Palumbo, Blondett, Girasole D., Gatto; Barillà, Laaribi, Mungo (Porcino); Edera, Di Grazia, Montalto. All. Trocini