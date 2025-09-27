Serie D: per la Reggina è già gara decisiva. Il programma della giornata e la classifica

Giornata numero cinque del campionato di serie D. In testa alla classifica, se vogliamo anche in maniera inaspettata, c’è il Gela, mentre attardate le favorite Nissa e soprattutto Reggina. La prima vittoriosa in rimonta sul Favara e con grande fatica, la seconda battuta in casa dalla Gelbison e già con due sconfitte in quattro gare, oltre alla contestazione dei tifosi. E’ certamente un match decisivo quello che gli amaranto giocheranno con il Savoia. Più agevoli gli incontri per Gela e Nissa.

Il programma della giornata

Gelbison – Milazzo

Messina – Paternò

Ragusa – Nissa

Savoia – Reggina

Vibonese – Favara

Vigor Lamezia – Sambiase

A. Palermo – Acireale

Nuova Igea – Enna

Sancataldese – Gela

La classifica

Gela 10

Savoia 8

Nuova Igea 8

Gelbison 7

Favara 7

Nissa 7

Sambiase 7

Vigor Lamezia 6

A. Palermo 6

Milazzo 5

Vibonese 5

Reggina 4

Enna 2

Ragusa 2

Paternò 2

Sancataldese 1

Acireale 1

Messina (-14) -7