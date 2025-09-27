Serie D: per la Reggina è già gara decisiva. Il programma della giornata e la classifica
Mister Trocini cerca la svolta, perchè un altro passo falso potrebbe costargli caro, oltre a condizionare fortemente il cammino degli amaranto
27 Settembre 2025 - 20:21 | Redazione
Giornata numero cinque del campionato di serie D. In testa alla classifica, se vogliamo anche in maniera inaspettata, c’è il Gela, mentre attardate le favorite Nissa e soprattutto Reggina. La prima vittoriosa in rimonta sul Favara e con grande fatica, la seconda battuta in casa dalla Gelbison e già con due sconfitte in quattro gare, oltre alla contestazione dei tifosi. E’ certamente un match decisivo quello che gli amaranto giocheranno con il Savoia. Più agevoli gli incontri per Gela e Nissa.
Il programma della giornata
Gelbison – Milazzo
Messina – Paternò
Ragusa – Nissa
Savoia – Reggina
Vibonese – Favara
Vigor Lamezia – Sambiase
A. Palermo – Acireale
Nuova Igea – Enna
Sancataldese – Gela
La classifica
Gela 10
Savoia 8
Nuova Igea 8
Gelbison 7
Favara 7
Nissa 7
Sambiase 7
Vigor Lamezia 6
A. Palermo 6
Milazzo 5
Vibonese 5
Reggina 4
Enna 2
Ragusa 2
Paternò 2
Sancataldese 1
Acireale 1
Messina (-14) -7